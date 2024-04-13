Организации соотечественников выступили против решения Минкульта Румынии о запрете показа 2-х фильмов из РФ

Сразу несколько организаций российских соотечественников в Румынии потребовали отменить решение властей насчёт запрета показа 2-х фильмов из России в честь Дня космонавтики. Об этом пишет "ТАСС".
Организации отметили, что решение не согласуется с главными принципами культурного диалога и взаимопонимания. Они также подчеркнули, что фильмы "служат универсальным связующим звеном между народами".
По их словам, культура нашей страны достойна того, чтобы её представляли и оценивали без какой-либо цензуры.
Напомним, что ранее Министерство культуры Румынии расторгло контракт на демонстрацию 2-х картин из РФ о покорении космоса. По мнению ведомства, фильмы связаны с "российской пропагандой в текущем геополитическом контексте".
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