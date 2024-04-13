Организации соотечественников выступили против решения Минкульта Румынии о запрете показа 2-х фильмов из РФ

Организации соотечественников призвали отменить запрет на показ 2-х фильмов из РФ в Румынии

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Сразу несколько организаций российских соотечественников в Румынии потребовали отменить решение властей насчёт запрета показа 2-х фильмов из России в честь Дня космонавтики. Об этом пишет "ТАСС".

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Организации отметили, что решение не согласуется с главными принципами культурного диалога и взаимопонимания. Они также подчеркнули, что фильмы "служат универсальным связующим звеном между народами".

По их словам, культура нашей страны достойна того, чтобы её представляли и оценивали без какой-либо цензуры.

Напомним, что ранее Министерство культуры Румынии расторгло контракт на демонстрацию 2-х картин из РФ о покорении космоса. По мнению ведомства, фильмы связаны с "российской пропагандой в текущем геополитическом контексте".