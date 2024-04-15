Буратино мог бы сыграть не Дима Иосифов: трагическая судьба Коли Кобликова, который умер, потому что не исполнил роль деревянного человечка

Трагическая судьба мальчика. который должен был сыграть Буратино

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В знаменитом советском фильме "Приключения Буратино" снялся Дима Иосифов, и уже невозможно представить другого весёлого озорника в полосатом колпаке, однако на самом деле всё могло бы сложиться совсем по-другому.

Фото: commons.wikimedia.org by Robert Lawton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Изначально Буратино должен был сыграть Коля Кобликов. Он прошёл пробы и был сразу же утверждён на эту роль. Съёмки уже начались и продолжались два месяца. Уже было отснято немало эпизодов, как вдруг произошёл несчастный случай: Коля неудачно упал и сломал зуб.

Лечение проходило очень тяжело, мальчику было больно, и в таком состоянии он не мог продолжать сниматься. Мама Коли сообщила об этом режиссёру, и тогда на роль Буратино взяли Диму Иосифова. В результате пришлось переснимать все сцены, однако Колю всё-таки можно мельком увидеть в фильме примерно на 12-й минуте во время превращения полена.

Через 10 лет Николай Кобликов попал в армию и стал служить в Афганистане. Он участвовал в боевых действиях и, выводя солдат из окружения, подорвался на мине. Через две недели он умер в госпитале. Если бы Николай стал артистом, он мог бы попасть в военный ансамбль, не оказался бы в "горячей точке" и вернулся бы домой живым и невредимым. Брат погибшего солдата так переживал из-за его смерти, что покончил с собой.

Мама братьев винила себя за то, как трагически оборвались жизни её детей. Она верит, что, если бы погибший а Афганистане сын в своё время всё-таки сыграл Буратино, его судьба сложилась бы иначе.