Данила Козловский пошутил над тем, что его имени не оказалось в титрах "Летучего корабля"

Данила Козловский в своём Instagram*-аккаунте пошутил насчёт "актрис", которые сыграли Бабок-Ёжек в фильме Ильи Учителя "Летучий корабль".
Он попросил подписчиков назвать ему имена исполнителей упомянутых ролей, поскольку не нашёл их в титрах.
"Слушайте! А классные, кстати, актрисы Бабок-Ёжек этих играют. Подскажите, кто знает, а то в титрах не нашёл", — написал актёр.
Ранее стало известно, что Данилу Козловского, который сыграл Бабок-Ёжек, и Ксению Раппопорт не стали упоминать в титрах фильма.
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