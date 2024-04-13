Данила Козловский пошутил над тем, что его имени не оказалось в титрах "Летучего корабля"

Данила Козловский отреагировал на отсутствие своего имени в титрах "Летучего корабля"

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Данила Козловский в своём Instagram*-аккаунте пошутил насчёт "актрис", которые сыграли Бабок-Ёжек в фильме Ильи Учителя "Летучий корабль".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он попросил подписчиков назвать ему имена исполнителей упомянутых ролей, поскольку не нашёл их в титрах.

"Слушайте! А классные, кстати, актрисы Бабок-Ёжек этих играют. Подскажите, кто знает, а то в титрах не нашёл", — написал актёр.

Ранее стало известно, что Данилу Козловского, который сыграл Бабок-Ёжек, и Ксению Раппопорт не стали упоминать в титрах фильма.

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