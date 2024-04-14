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Как Алан Рикман внушал страх Дэниэлу Рэдклиффу на съемках "Гарри Поттера": подробности от самого актера

Дэниэл Рэдклифф рассказал о страхе перед Аланом Рикманом во время съёмок "Гарри Поттера"

1:05
Кино

В новом интервью актёр Дэниэл Рэдклифф поделился своими переживаниями и страхе, который он испытывал от Алана Рикмана во время съёмок франшизы "Гарри Поттер".

Дэниэл Рэдклифф рассказал о страхе перед Аланом Рикманом во время съёмок "Гарри Поттера"
Фото: commons.wikimedia.org by Álvaro Fernández G is licensed under CC BY-SA 4.0

"Я был так напуган Аланом Рикманом. Как можно не верить этому голосу? Даже слыша его, вы забываете, каким тихим этот голос был, пока он не отдаётся в вас эхом. Я был так напуган им на протяжении первых трёх фильмов. Я был в ужасе и думал: "Этот тип ненавидит меня". В какой-то момент он понял, что я действительно хочу этим заниматься и работать над этим", — рассказал Рэдклифф на подкасте Happy Sad Confused.

Рикман играл роль профессора зельеварения и защиты от тёмных искусств Северуса Снегга во всех восьми фильмах серии. Актёр ушёл из жизни в 2016 году от рака.

В настоящее время HBO работает над сериалом по мотивам "Гарри Поттера", который планируется в семь сезонов, каждый из которых основан на одной книге Дж. К. Роулинг. Премьера запланирована на 2026 год.

 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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