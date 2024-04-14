Как Алан Рикман внушал страх Дэниэлу Рэдклиффу на съемках "Гарри Поттера": подробности от самого актера

В новом интервью актёр Дэниэл Рэдклифф поделился своими переживаниями и страхе, который он испытывал от Алана Рикмана во время съёмок франшизы "Гарри Поттер".
"Я был так напуган Аланом Рикманом. Как можно не верить этому голосу? Даже слыша его, вы забываете, каким тихим этот голос был, пока он не отдаётся в вас эхом. Я был так напуган им на протяжении первых трёх фильмов. Я был в ужасе и думал: "Этот тип ненавидит меня". В какой-то момент он понял, что я действительно хочу этим заниматься и работать над этим", — рассказал Рэдклифф на подкасте Happy Sad Confused.
Рикман играл роль профессора зельеварения и защиты от тёмных искусств Северуса Снегга во всех восьми фильмах серии. Актёр ушёл из жизни в 2016 году от рака.
В настоящее время HBO работает над сериалом по мотивам "Гарри Поттера", который планируется в семь сезонов, каждый из которых основан на одной книге Дж. К. Роулинг. Премьера запланирована на 2026 год.
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