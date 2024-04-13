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Стали известны подробности предстоящего фильма "Рождение империи" с известными актёрами

Юлия Пересильд станет любовницей Петра I в фильме "Рождение империи"

1:43
Кино

Стали известны подробности съёмок исторического фильма от студии Никиты Михалкова "Рождение империи", пишут "Аргументы и Факты".

Юлия Пересильд станет любовницей Петра I в фильме "Рождение империи"
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Роли в проекте Андрея Кравчука исполнят следующие актёры:

  • Александр Горбатов — Петр I
  • Милош Бикович — князь Меньшиков
  • Юлия Пересильд — фаворитка Анна Монс
  • Ксения Утехина — принцесса Марта
  • Алексей Гуськов — граф Шереметьев
  • Виталий Хаев — воевода Ромодановский

Сейчас над созданием картины работает команда профессионалов. Они шьют необходимые костюмы, делают реквизит, а также разрабатывают сцены битв и всевозможные трюки.

Режиссёр рассказал о предстоящем проекте. По его словам, картину по-настоящему трудно создать.

"Проект действительно очень сложный для реализации. Полтавская битва — это 20 тысяч на 30 тысяч стенка на стенку выходят в чистом поле!", — сказал Андрей Кравчук.

Он также указал на некоторые моменты, которые важны для фильма. Режиссёр выделил следующие аспекты: правдивость и картинка.

"Хочется в этом фильме дать ощущение того мира, тех людей и той битвы. Это важно. <...> Естественно будет огромное количество компьютерной графики, без этого не обойтись. Потому что деревянного Петербурга нет, Москвы того времени практически нет. Но ощущение правды происходящего и визуальная составляющая очень важны", — сообщил он.

В фильме покажут становление Российской империи. Создатели проекта постараются рассказать о 10-и годах правления императора. 

Ранее Pravda.Ru писала, что студия Никиты Михалкова снимет фильм "Королева Анна". 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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