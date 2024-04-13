Стали известны подробности предстоящего фильма "Рождение империи" с известными актёрами

Стали известны подробности съёмок исторического фильма от студии Никиты Михалкова "Рождение империи", пишут "Аргументы и Факты".
Роли в проекте Андрея Кравчука исполнят следующие актёры:
Сейчас над созданием картины работает команда профессионалов. Они шьют необходимые костюмы, делают реквизит, а также разрабатывают сцены битв и всевозможные трюки.
Режиссёр рассказал о предстоящем проекте. По его словам, картину по-настоящему трудно создать.
"Проект действительно очень сложный для реализации. Полтавская битва — это 20 тысяч на 30 тысяч стенка на стенку выходят в чистом поле!", — сказал Андрей Кравчук.
Он также указал на некоторые моменты, которые важны для фильма. Режиссёр выделил следующие аспекты: правдивость и картинка.
"Хочется в этом фильме дать ощущение того мира, тех людей и той битвы. Это важно. <...> Естественно будет огромное количество компьютерной графики, без этого не обойтись. Потому что деревянного Петербурга нет, Москвы того времени практически нет. Но ощущение правды происходящего и визуальная составляющая очень важны", — сообщил он.
В фильме покажут становление Российской империи. Создатели проекта постараются рассказать о 10-и годах правления императора.
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