Актёр Александр Петров заявил, что для него семейная жизнь является "чистым кайфом"

Александр Петров назвал свой брак "чистым кайфом"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Александр Петров во время юмористического шоу "Кстати", которое опубликовано в социальной сети "ВКонтакте", рассказал о своём отношении к браку.

Фото: commons.wikimedia.org by Bowen Pan edit by Cavit Erginsoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он назвал семейную жизнь с актрисой Викторией Антоновой "чистым кайфом".

"Да, кайф! Чистый кайф! Это действительно новое качество. Причём я всегда раньше думал, мол, какая разница", — сказал Александр Петров.

При этом актёр отметил, что в супружеской жизни "в голове действительно многое меняется". Он рад этим изменениям.

Напомним, что Александр Петров прославился благодаря роли в сериале "Полицейский с Рублёвки". В 2023 году общественность узнала о том, что актёр вступил в брак с Викторией Антоновой. По признанию кинозвезды, они познакомились на улице.