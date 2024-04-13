Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lexus, Toyota и Mini вошли в список самых надежных автобрендов
Как избавиться от слизней и улиток в огороде
Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для офисных работников
Певец Шаман заявил об отсутствии настоящих друзей в Москве
Балерина Волочкова набила на спине татуировки от сглаза и порчи
Подруга Кунгурова Татьяна Маругова рассказала об улыбке артиста в гробу
NJCAR: распитие алкоголя вблизи своего автомобиля или в его салоне не считается нарушением
Стал известен наиболее эффективный способ тушения пожара
Смартфон вошел в список вещей, которые могут изъять при въезде в Евросоюз
Актёр Александр Петров заявил, что для него семейная жизнь является "чистым кайфом"

Александр Петров назвал свой брак "чистым кайфом"

0:49
Кино

Актёр Александр Петров во время юмористического шоу "Кстати", которое опубликовано в социальной сети "ВКонтакте", рассказал о своём отношении к браку. 

Александр Петров назвал свой брак "чистым кайфом"
Фото: commons.wikimedia.org by Bowen Pan edit by Cavit Erginsoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он назвал семейную жизнь с актрисой Викторией Антоновой "чистым кайфом".

"Да, кайф! Чистый кайф! Это действительно новое качество. Причём я всегда раньше думал, мол, какая разница", — сказал Александр Петров.

При этом актёр отметил, что в супружеской жизни "в голове действительно многое меняется". Он рад этим изменениям.

Напомним, что Александр Петров прославился благодаря роли в сериале "Полицейский с Рублёвки". В 2023 году общественность узнала о том, что актёр вступил в брак с Викторией Антоновой. По признанию кинозвезды, они познакомились на улице.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
В Часове Яре ВС РФ начинают активную фазу, за сутки ВСУ потеряли 1045 боевиков Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Продюсер Пригожин с удовольствием носит подаренные Киркоровым кроссовки
"АвтоВАЗ" выпустил новую модификацию Lada Vesta с вариатором
Сестра Жанны Фриске рассказала о шестичасовой пластической операции
Ольга Серябкина в честь своего 39-летия показала редкие фото с сыном Лукой
Триатлет рассказал о дисциплине дуатлон
Зачем рядом с бархатцами сажать помидоры: польза соседства в саду
Евгений Кунгуров незадолго до смерти не смог войти в церковь из-за жгущего руки креста
Юрий Куклачев рассказал, что его кошки полюбили SHAMANа
На процесс похудения оказывает влияние продолжительность и качество сна
Меган Маркл и принц Гарри повторили на публике знаменитый поцелуй Дианы и Чарльза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников