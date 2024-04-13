Актёр Александр Петров заявил, что для него семейная жизнь является "чистым кайфом"

Актёр Александр Петров во время юмористического шоу "Кстати", которое опубликовано в социальной сети "ВКонтакте", рассказал о своём отношении к браку.
Он назвал семейную жизнь с актрисой Викторией Антоновой "чистым кайфом".
"Да, кайф! Чистый кайф! Это действительно новое качество. Причём я всегда раньше думал, мол, какая разница", — сказал Александр Петров.
При этом актёр отметил, что в супружеской жизни "в голове действительно многое меняется". Он рад этим изменениям.
Напомним, что Александр Петров прославился благодаря роли в сериале "Полицейский с Рублёвки". В 2023 году общественность узнала о том, что актёр вступил в брак с Викторией Антоновой. По признанию кинозвезды, они познакомились на улице.
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