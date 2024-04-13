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В честь Дня космонавтики в Брюсселе показали российский фильм "Вызов"

Фильм "Вызов" показали в столице Бельгии в честь Дня космонавтики

0:59
Кино

Накануне фильм Клима Шипенко "Вызов" продемонстрировали в Брюсселе, в Русском доме. Показ приурочили ко Дню космонавтики. Об этом пишет "ТАСС".

Фильм "Вызов" показали в столице Бельгии в честь Дня космонавтики
Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сообщается, что зал, который рассчитан на 140 мест, был почти полностью заполнен. Картину показывали на русском языке, но с английскими субтитрами. 

"Было много моментов, когда зал смеялся шуткам, особенно зрители оценили фразу героя Александра Балуева: "Там, где есть русская женщина — там всегда притяжение", — рассказала агентству Вера Бунина, директор Русского дома.

При этом студент Марсель, который изучает русский язык, поделился с "ТАСС" своими впечатлениями о картине.

"Я всё время думал, какие сцены снимали в космосе, а какие на земле. Полёт на МКС ради такого фильма — это достойно. Не каждая страна может себе позволить, и результат того явно стоил", — сказал он.

Ранее Pravda.Ru писала о фильмах, которые сняли в космическом пространстве.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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