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Андрей Чернышов раскрыл секреты крепкого брака с Марией Добржинской

Актёр Андрей Чернышов раскрыл секреты своего крепкого брака — среди них есть общие убеждения

1:15
Кино

Актёр Андрей Чернышов раскрыл изданию "StarHit" секреты своего крепкого брака.

Актёр Андрей Чернышов раскрыл секреты своего крепкого брака — среди них есть общие убеждения
Фото: commons.wikimedia.org by Arunpaypal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он рассказал, что его союзу с Марией Добржинской уже 7 лет. Однако они встречаются гораздо дольше.

В качестве основной причины крепких отношений, актёр назвал общие убеждения. 

"Секрет, наверное, в том, что у нас одинаковые убеждения. Маша разделяет моё отношение к семье и к тому, что вообще в жизни важно", — сказал Андрей Чернышов.

Кроме того, он сообщил, что чувства и одна и та же профессия тоже являются важными причинами благополучия в их семье.

"И потом, супруги-коллеги — это общий профессиональный интерес, он тоже нас объединяет. Мы говорим на одном языке, это тоже немаловажно. Ну и конечно, чувства должны быть, куда без них!", — заявил актёр.

Андрей Чернышов участвовал во многих проектах, в том числе в картинах "Свободная женщина", "Две судьбы" и "Наваждение".

Он познакомился с Марией Добржинской ещё в студенчестве. Но встречаться они начали позже — во время работы над одним и тем же спектаклем. Общественность узнала об их романе лишь в 2016 году, поскольку пара не хотела афишировать отношения.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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