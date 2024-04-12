Михаил Врубель назвал исполнителей ролей в предстоящем фильме "Буратино"

Фёдор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса в предстоящей экранизации известного произведения Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Об этом пишут "Ведомости" до ссылкой на слова продюсера Михаила Врубеля.
Сообщается, что съёмки стартуют летом и пройдут в кинопарке новой Москвы. Предположительно, картина будет готова ко 2-й половине 2025 года. Её режиссёром выступит Игорь Волошин.
Известны также роли других актёров:
При этом написанием сценария займётся Андрей Золотарёв. Он работал над картинами "Лёд", "Сто лет тому вперёд" и "Слово пацана. Кровь на асфальте".
По сказке Алексея Толстого уже ни раз снимали кино. Например, в 1939 году вышел фильм "Золотой ключик", а в 1997-м — "Новейшие приключения Буратино".
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