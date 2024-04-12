Михаил Врубель назвал исполнителей ролей в предстоящем фильме "Буратино"

Фёдор Бондарчук исполнит роль поющего Карабаса-Барабаса в "Буратино"

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Фёдор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса в предстоящей экранизации известного произведения Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Об этом пишут "Ведомости" до ссылкой на слова продюсера Михаила Врубеля.

Фото: commons.wikimedia.org by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что съёмки стартуют летом и пройдут в кинопарке новой Москвы. Предположительно, картина будет готова ко 2-й половине 2025 года. Её режиссёром выступит Игорь Волошин.

Известны также роли других актёров:

Вита Корниенко — Буратино

— Буратино Александр Яценко — Папа Карло

— Папа Карло Александр Петров — Кот Базилио

— Кот Базилио Виктория Исакова — Лиса Алиса

— Лиса Алиса Анастасия Талызина — Мальвина

— Мальвина Марк Эйдельштейн — Артемон

— Артемон Рузиль Минекаев — Арлекин

При этом написанием сценария займётся Андрей Золотарёв. Он работал над картинами "Лёд", "Сто лет тому вперёд" и "Слово пацана. Кровь на асфальте".

По сказке Алексея Толстого уже ни раз снимали кино. Например, в 1939 году вышел фильм "Золотой ключик", а в 1997-м — "Новейшие приключения Буратино".