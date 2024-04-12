Михаил Врубель назвал исполнителей ролей в предстоящем фильме "Буратино"

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Фёдор Бондарчук исполнит роль поющего Карабаса-Барабаса в "Буратино"

1:09
Кино

Фёдор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса в предстоящей экранизации известного произведения Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Об этом пишут "Ведомости" до ссылкой на слова продюсера Михаила Врубеля.

Фёдор Бондарчук исполнит роль поющего Карабаса-Барабаса в "Буратино"
Фото: commons.wikimedia.org by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что съёмки стартуют летом и пройдут в кинопарке новой Москвы. Предположительно, картина будет готова ко 2-й половине 2025 года. Её режиссёром выступит Игорь Волошин.

Известны также роли других актёров:

  • Вита Корниенко — Буратино
  • Александр Яценко — Папа Карло
  • Александр Петров — Кот Базилио
  • Виктория Исакова — Лиса Алиса
  • Анастасия Талызина — Мальвина
  • Марк Эйдельштейн — Артемон
  • Рузиль Минекаев — Арлекин

При этом написанием сценария займётся Андрей Золотарёв. Он работал над картинами "Лёд", "Сто лет тому вперёд" и "Слово пацана. Кровь на асфальте".

По сказке Алексея Толстого уже ни раз снимали кино. Например, в 1939 году вышел фильм "Золотой ключик", а в 1997-м — "Новейшие приключения Буратино".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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