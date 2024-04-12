Вдова Алексея Балабанова заявила, что, вероятно, откроет музей-квартиру режиссёра

Надежда Васильева выразила желание открыть музей-квартиру Алексея Балабанова

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Надежда Васильева, вдова Алексея Балабанова, выразила желание открыть музей-квартиру известного режиссёра. Об этом она рассказала изданию "WomanHit".

Фото: commons.wikimedia.org by Олег Беляев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вдова режиссёра сообщила, что в будущем, вероятно, откроет музей-квартиру.

"Семья иногда спрашивает, что я собираюсь делать с квартирой, и я отвечаю, что, пока бабушки живы, она будет стоять, а потом, конечно, возможно", — сказала Надежда Васильева.

Она также уточнила, что в квартире есть множество вещей, которые связаны с Алексеем Балабановым.

"Там же куча фотографий, множество всякий артефактов, и их больше некуда девать. Сыновья только за, тем более что они никогда не поддерживали нашу любовь к старью", — добавила вдова режиссёра.

Ранее Pravda.Ru писала, что продюсер Сергей Сельянов сообщил о проектах Алексея Балабанова, которые он так и не претворил в жизнь.