"Мне так захотелось слойку с сыром!": Елизавета Арзамасова рассказала, что теперь она готова перевернуть мир ради осуществления своих желаний

Елизавета Арзамасова призналась, что во время второй беременности у неё иногда "отключается мозг"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Елизавета Арзамасова до последнего момента не сообщала поклонникам о том, что скоро во второй раз станет мамой, но с того момента, как актриса наконец поделилась этой новостью, она стала активно рассказывать о том, как у неё протекает беременность.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам Арзамасовой, у неё теперь иногда "отключается мозг". Когда ей чего-то сильно хочется, она не способна контролировать свои желания, даже если впоследствии они кажутся ей абсурдными. Так, актриса рассказала, как безумно ей захотелось слойку с сыром не первой свежести.

"Бывает, мозг отключается, и ты вдруг чего-то так хочешь, что готов перевернуть весь мир. Мне так захотелось слойку с сыром, вот такую холодную, которая лежала где-то в магазине дней пять. Ребята со съёмочной группы, несмотря на то, что сегодня в кадре 180 человек, съездили и привезли мне слойку", — написала актриса в личном блоге.

Ранее Илья Авербух сообщил, что, несмотря на беременность, Елизавета Арзамасова продолжит сниматься в кино и ездить на гастроли.