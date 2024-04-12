Стали известны подробности отношений Селены Гомес с новым возлюбленным Бенни Бланко, которого не любят поклонники певицы

Актриса и певица Селена Гомес признала, что у нее роман с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Ее фанаты удивлены таким выбором, поскольку новый бойфренд был неоднократно замечен в плохом обращении с их любимой звездой.
Однако источник близкий к паре заявил изданию People, что Гомес счастлива как никогда и считает свой выбор правильным. Кроме того, Селена и Бенни настолько увлечены друг другом, что готовы к самым ответственным решениям в будущем.
"Они так влюблены друг в друга. У них очень серьезные отношения, и они постоянно работают над ними на расстоянии, пока Селена находится в Нью-Йорке на съемках. Бенни заставляет ее чувствовать себя особенной, ребята стараются видеться как можно чаще", — заявил источник.
Глубину их чувств подтверждает готовность работать над отношениями даже в разлуке.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.