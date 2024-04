Стали известны подробности отношений Селены Гомес с новым возлюбленным Бенни Бланко, которого не любят поклонники певицы

Актриса и певица Селена Гомес признала, что у нее роман с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Ее фанаты удивлены таким выбором, поскольку новый бойфренд был неоднократно замечен в плохом обращении с их любимой звездой.

