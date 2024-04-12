Дмитрий Нагиев вернулся на большие экраны в праздничной семейной комедии "Новый год в Берёзовке"

Вышел трейлер новогодней семейной комедии с Нагиевым и Богатыревым

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

На YouTube-канале компании Киноафиша Трейлеры выпустили трейлер комедии "Новый год в Берёзовке" с возрастным рейтингом "6+". В фильме снялись Дмитрий Нагиев и Марк Богатырев.

Фото: YouTube канал Киноафиша Трейлеры by Скриншот видео YouTube канала Киноафиша Трейлеры is licensed under public domain

"В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей", — говорится в синопсисе.

Роли в фильме также достались: Анне Уколовой, Егору Дружинину, Игорю Жижикину, Софии Петровой и другим. За постановку отвечала режиссер Ольга Ланд. На большие экраны комедия выйдет с 14 ноября, а после этого запустится на онлайн площадке Okko.