Звезда "Эйфории" Зендея призналась, что интимные сцены требуют специальной подготовки

В связи с выходом фильма "Претенденты" Зендея Коулман дала интервью Vogue, где поделилась деталями съемок, в том числе и в постельных сценах.

Фото: Zendaya by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.