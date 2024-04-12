Звезда "Эйфории" Зендея призналась, что интимные сцены требуют специальной подготовки

Зендея Коулман рассказала о съемках в постельных сценах с двумя мужчинами

В связи с выходом фильма "Претенденты" Зендея Коулман дала интервью Vogue, где поделилась деталями съемок, в том числе и в постельных сценах.

Фото: Zendaya by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Актриса призналась, что работа в таких сценах требует особой подготовки, и что ей было комфортно работать с двумя партнерами благодаря репетициям и дружеским отношениям за пределами съемочной площадки. Кроме того, в процессе ей помогал координатор по интимным вопросам.

Зендея сблизилась с коллегами по фильму Майком Файстом и Джошем О'Коннором, чтобы лучше отыграть в интимных сценах. Актеры часто гуляли вместе, играли в теннис и репетировали, что помогло на экране изобразить близость с каждым из них более естественно.

В этом же интервью Зендея рассказала и о своих отношениях с бойфрендом Томом Холландом. Актриса отметила, что на момент их знакомства он был еще малоизвестен, а она уже была успешной. Однако, когда слава обрушилась на него, Том отлично справился со своей популярностью после выхода "Человека-паука".