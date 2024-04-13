Необычные брачные договоры, которые заключили известные актёры Голливуда

Pravda.Ru сделала подборку 3-х необычных брачных договоров известных актёров.
Звёздная пара узаконила отношения в 2014 году. Их брачный договор был действительно длинным и включал в себя 101 страницу! В документе актёры обозначили все спорные моменты, которые только могут возникнуть в отношениях. Например, в нём говорилось, что при разводе права опеки над детьми достанутся Анджелине Джоли.
Звезда фильма "Звёздный десант" перед свадьбой с Чарли Шин настояла на заключении брачного договора. В нём актриса добавила пункт, согласно которому муж должен был ей выплатить 4 миллиона долларов в случае его измены. После развода в 2006 году Чарли пришлось исполнить это обязательство.
В брачном договоре звёздной пары присутствовал необычный момент — Даниэль Спенсер должна получить 5 миллионов долларов за каждого рождённого ребёнка. За время брака (2001-2012) на свет появилось двое детей, и за них муж действительно выплатил актрисе оговорённую сумму.
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