Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовимся к путешествию: подбор косметички на отдых
Ольга Бузова дебютировала в новой профессии
Кинологи ответили, почему собака много спит
Американские ученые выяснили, почему людям снятся труднообъяснимые и странные сны
Лера Кудрявцева призналась, что её терзает затянувшийся турецкий сериал: тысяча восьмидесятая серия
Пышный омлет на сковороде без молока: нужны только яйца и соль
Рассказываем о растении пеперомия
Сан-Франциско признан идеальным местом для семейного отдыха
Новая Kia K5 2025: что ждет вас внутри?
Необычные брачные договоры, которые заключили известные актёры Голливуда

Эти кинозвёзды заключили по-настоящему необычные брачные договоры

1:19
Кино

Pravda.Ru сделала подборку 3-х необычных брачных договоров известных актёров.

Эти кинозвёзды заключили по-настоящему необычные брачные договоры
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Звёздная пара узаконила отношения в 2014 году. Их брачный договор был действительно длинным и включал в себя 101 страницу! В документе актёры обозначили все спорные моменты, которые только могут возникнуть в отношениях. Например, в нём говорилось, что при разводе права опеки над детьми достанутся Анджелине Джоли.

Дениз Ричардс и Чарли Шин

Звезда фильма "Звёздный десант" перед свадьбой с Чарли Шин настояла на заключении брачного договора. В нём актриса добавила пункт, согласно которому муж должен был ей выплатить 4 миллиона долларов в случае его измены. После развода в 2006 году Чарли пришлось исполнить это обязательство.

Даниэль Спенсер и Рассел Кроу

В брачном договоре звёздной пары присутствовал необычный момент — Даниэль Спенсер должна получить 5 миллионов долларов за каждого рождённого ребёнка. За время брака (2001-2012) на свет появилось двое детей, и за них муж действительно выплатил актрисе оговорённую сумму. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Этот сорт малины завоевал признание и любовь у садоводов и огородников
Этот сорт малины завоевал признание и любовь у садоводов и огородников
Последние материалы
Лера Кудрявцева призналась, что её терзает затянувшийся турецкий сериал: тысяча восьмидесятая серия
Пышный омлет на сковороде без молока: нужны только яйца и соль
Рассказываем о растении пеперомия
Сан-Франциско признан идеальным местом для семейного отдыха
Новая Kia K5 2025: что ждет вас внутри?
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Суббота и воскресенье
Фильм с Иваном Ургантом вызывает раздоры: общественник требует запрета проката
Три совета, как иметь приятный аромат без применения парфюмерии
Эксперты рассказали, почему кошка рычит во время еды
Три секретные добавки, с которыми борщ станет намного вкуснее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников