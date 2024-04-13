Необычные брачные договоры, которые заключили известные актёры Голливуда

Эти кинозвёзды заключили по-настоящему необычные брачные договоры

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку 3-х необычных брачных договоров известных актёров.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт

Звёздная пара узаконила отношения в 2014 году. Их брачный договор был действительно длинным и включал в себя 101 страницу! В документе актёры обозначили все спорные моменты, которые только могут возникнуть в отношениях. Например, в нём говорилось, что при разводе права опеки над детьми достанутся Анджелине Джоли.

Дениз Ричардс и Чарли Шин

Звезда фильма "Звёздный десант" перед свадьбой с Чарли Шин настояла на заключении брачного договора. В нём актриса добавила пункт, согласно которому муж должен был ей выплатить 4 миллиона долларов в случае его измены. После развода в 2006 году Чарли пришлось исполнить это обязательство.

Даниэль Спенсер и Рассел Кроу

В брачном договоре звёздной пары присутствовал необычный момент — Даниэль Спенсер должна получить 5 миллионов долларов за каждого рождённого ребёнка. За время брака (2001-2012) на свет появилось двое детей, и за них муж действительно выплатил актрисе оговорённую сумму.