Как сложилась судьба пса Стива из известного фильма-экранизации "Белый Бим Чёрное ухо"

Несчастная судьба пса Стива, который снимался в фильме "Белый Бим Чёрное ухо"

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Фильм Станислава Ростоцкого "Белый Бим Чёрное ухо" вышел в 1977 году.

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По сюжету хозяину собаки Бима становится плохо, и его увозят на лечение. Однако преданный пёс желает найти своего человека и поэтому сбегает от соседки, которой его отдали на время. Вскоре Бим оказывается в приюте, где погибает.

В фильме роль преданной собаки исполнил английский сеттер по кличке Стив. Оказывается, его судьба во многом была похожа на историю экранного Бима.

"Пса звали Стив, мы его между собой прозвали Стёпкой. Он очень тосковал по своему хозяину, который сдал нам его на полтора года напрокат", — приводила слова актёра Вячеслава Тихонова автобиограф Наталья Тендора.

При этом хозяин ни разу не навещал Стива, пока проходили съёмки. Когда же они завершились, то владелец собаки не захотел жить вместе с ней и решил продать питомца. Пока новые хозяева не находились, он сдал пса в питомник. Там Стив и погиб.