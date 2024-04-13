Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курортный сбор будет переделан в туристический налог
Тренировки от Тома Эллиса. Как он готовился к роли в "Люцифере"?
Ford предлагает скидки владельцам Tesla для продажи электрокаров F-150 Lightning и Mustang Mach-E
Ветеринары ответили, что значит, когда кошка медленно моргает
Этикет в использовании парфюма: правила для офиса, свиданий и дом
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Кефир с овсянкой: быстрый и полезный завтрак, который не добавит вам лишних калорий
Британские эксперты выяснили, куда отправляется человеческая душа после смерти тела
От вредителей и болезней на смоpoдине поможет содa
Как сложилась судьба пса Стива из известного фильма-экранизации "Белый Бим Чёрное ухо"

Несчастная судьба пса Стива, который снимался в фильме "Белый Бим Чёрное ухо"

1:02
Кино

Фильм Станислава Ростоцкого "Белый Бим Чёрное ухо" вышел в 1977 году.

Несчастная судьба пса Стива, который снимался в фильме "Белый Бим Чёрное ухо"
Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По сюжету хозяину собаки Бима становится плохо, и его увозят на лечение. Однако преданный пёс желает найти своего человека и поэтому сбегает от соседки, которой его отдали на время. Вскоре Бим оказывается в приюте, где погибает.  

В фильме роль преданной собаки исполнил английский сеттер по кличке Стив. Оказывается, его судьба во многом была похожа на историю экранного Бима.

"Пса звали Стив, мы его между собой прозвали Стёпкой. Он очень тосковал по своему хозяину, который сдал нам его на полтора года напрокат", — приводила слова актёра Вячеслава Тихонова автобиограф Наталья Тендора.

При этом хозяин ни разу не навещал Стива, пока проходили съёмки. Когда же они завершились, то владелец собаки не захотел жить вместе с ней и решил продать питомца. Пока новые хозяева не находились, он сдал пса в питомник. Там Стив и погиб. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Этот сорт малины завоевал признание и любовь у садоводов и огородников
Этот сорт малины завоевал признание и любовь у садоводов и огородников
Последние материалы
Британские эксперты выяснили, куда отправляется человеческая душа после смерти тела
От вредителей и болезней на смоpoдине поможет содa
АТОР: поездка в Тибет обойдется в 500 тысяч рублей
Врач Бобровский: свинина является самым вредным мясом
Лучшая тренировка для наращивания мышц ног
Почему первые плоды на томатах вырастают кривыми
Ветеринары рассказали, какая миска называется идеальной
Ученые нашли белок-провокатор агрессии у людей
Четыре причины избежать процедур в спа-салоне во время отпуска
Принц Гарри может заплатить за свои признания о наркотиках в своей автобиографии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников