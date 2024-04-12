Главная причина, почему Марина Дюжева предпочитает игру в театре съёмкам в кино

Стало известно, почему Марина Дюжева больше не снимается в кино

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Советская и российская актриса Марина Дюжева в последнее время пропала с экранов. В последний раз она снялась в 2022 году в фильмах "Непослушник-2" и "Пигмалион", однако это не означает, что творческая жизнь актрисы прекратилась.

Фото: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дюжева играет в театре в спектаклях "Похороните меня за плинтусом" и "Пигмалион". Она рассказывала, что ей это доставляет гораздо больше удовольствия, чем съёмки в кино, потому что современные российские фильмы стали скучными и однотипными.

В театре за Дюжевой закрепилось амплуа героини трагикомедии. Актриса всегда легко переключается с одной эмоции на другую: сейчас она плачет, а уже через минуту смеётся. По словам Марины Михайловны, чем больше она плачет, тем больше смеются зрители, но иногда они и плачут вместе с ней.

В первый раз Дюжева снялась в кино в 1974 году в фильме "Засекреченный город". Всего в её фильмографии более 120 работ.