Актёр Стеблов рассказал об особой атмосфере фильма "Я шагаю по Москве" и о невозможности снять ремейк

Ровно 60 лет назад на советские экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Евгений Стеблов, исполнивший одну из главных ролей, порассуждал о том, почему ни один режиссёр до сих пор не осмелился снять ремейк на легендарную лирическую комедию.
Самые блестящие современные актёры могут повторить не только реплики, но и эмоции советских героев, однако ту самую атмосферу они при всём желании передать не могут. Стеблов назвал этот фильм запечатлённым мгновением и сравнил чувства, которые возникают при просмотре, с любовью с первого взгляда.
Также актёр вспомнил, сколько лёгкости было во время съёмок. Многие дубли снимались с первого раза. Это ещё одна причина, почему комедия получилась настолько воздушной. Она до сих пор пользуется любовью у зрителей, хотя жизнь стала совсем другой.
Стеблов отметил, что фильм получился поэтичным, потому что сценарий писал Геннадий Шпаликов, а также отдал должное музыке Андрея Петрова и игре актёров.
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