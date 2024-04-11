Актёр Стеблов рассказал об особой атмосфере фильма "Я шагаю по Москве" и о невозможности снять ремейк

Актёр Стеблов, сыгравший в "Я шагаю по Москве", заявил, что этот фильм невозможно повторить

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Ровно 60 лет назад на советские экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Евгений Стеблов, исполнивший одну из главных ролей, порассуждал о том, почему ни один режиссёр до сих пор не осмелился снять ремейк на легендарную лирическую комедию.

Фото: commons.wikimedia.org by Adományozó/Donor: Wein Sarolta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Самые блестящие современные актёры могут повторить не только реплики, но и эмоции советских героев, однако ту самую атмосферу они при всём желании передать не могут. Стеблов назвал этот фильм запечатлённым мгновением и сравнил чувства, которые возникают при просмотре, с любовью с первого взгляда.

Также актёр вспомнил, сколько лёгкости было во время съёмок. Многие дубли снимались с первого раза. Это ещё одна причина, почему комедия получилась настолько воздушной. Она до сих пор пользуется любовью у зрителей, хотя жизнь стала совсем другой.

Стеблов отметил, что фильм получился поэтичным, потому что сценарий писал Геннадий Шпаликов, а также отдал должное музыке Андрея Петрова и игре актёров.