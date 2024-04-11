Владимир Селиванов и Александра Калмыкова рассказали, что хотят ещё детей

Владимир Селиванов, звезда сериала "Реальные пацаны", и его девушка Александра Калмыкова хотят ещё одного ребёнка. Об этом они заявили в своих Instagram*-аккаунтах.
Подписчики задали паре вопрос насчёт их дальнейших планов по детям. Они ответили, что хотят ещё.
"В момент потуг и схваток я говорила, что больше не соглашусь на такой увлекательный аттракцион, а сейчас сидим, смотрим на нашего кроху и хотим ещё", — написала Александра Калмыкова.
В начале апреля стало известно, что у Владимира Селиванова и его возлюбленной родился сын, которого они назвали Кириллом. Пара вместе с 2023 года, но пока ещё официально не расписана.
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