Владимир Селиванов и Александра Калмыкова рассказали, что хотят ещё детей

Владимир Селиванов, звезда "Реальных пацанов", и его девушка хотят ещё одного ребёнка

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Владимир Селиванов, звезда сериала "Реальные пацаны", и его девушка Александра Калмыкова хотят ещё одного ребёнка. Об этом они заявили в своих Instagram*-аккаунтах.

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Подписчики задали паре вопрос насчёт их дальнейших планов по детям. Они ответили, что хотят ещё.

"В момент потуг и схваток я говорила, что больше не соглашусь на такой увлекательный аттракцион, а сейчас сидим, смотрим на нашего кроху и хотим ещё", — написала Александра Калмыкова.

В начале апреля стало известно, что у Владимира Селиванова и его возлюбленной родился сын, которого они назвали Кириллом. Пара вместе с 2023 года, но пока ещё официально не расписана.

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