Дочь Алексея Панина не смогла пройти пробы в "Слово пацана"

Алексей Панин рассказал, что кандидатура его дочери в "Слово пацана" была отклонена

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Алексей Панин рассказал, что его 16-летняя дочь Анна не смогла пройти пробы в сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом пишет издание "StarHit".

Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Алексей Папин сообщил, что он не любит записывать видеовизитки, однако помогал своей дочери попасть в проект.

"Когда Жора запускался с этим проектом, мы жили в Испании, Аня записала ему видеовизитку. Я против этих новых веяний записывать самопробы, какие-то визитки в видео, но помню, как ей помогал. "Да, здрасте, я Анна Панина..." Девочка в это кино не попала", — рассказал он.

При этом Алексей Панин отметил, что ему нравится творчество Жоры Крыжовникова и он хотел бы сняться в его фильме.

"То, что он делает, мне нравится. Актёрам, сыгравшим в "Слове пацана", я верю. Мне бы сниматься с Жорой было интересно", — сказал он.

Актёр стал известен после выхода фильма Алексея Балабанова "Жмурки". Также зрители его знают по картине "Звезда" и сериалу "Солдаты". Сейчас Алексей Панин живёт за пределами России.