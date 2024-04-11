Дочь Алексея Панина не смогла пройти пробы в "Слово пацана"

Актёр Алексей Панин рассказал, что его 16-летняя дочь Анна не смогла пройти пробы в сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом пишет издание "StarHit".
Алексей Папин сообщил, что он не любит записывать видеовизитки, однако помогал своей дочери попасть в проект.
"Когда Жора запускался с этим проектом, мы жили в Испании, Аня записала ему видеовизитку. Я против этих новых веяний записывать самопробы, какие-то визитки в видео, но помню, как ей помогал. "Да, здрасте, я Анна Панина..." Девочка в это кино не попала", — рассказал он.
При этом Алексей Панин отметил, что ему нравится творчество Жоры Крыжовникова и он хотел бы сняться в его фильме.
"То, что он делает, мне нравится. Актёрам, сыгравшим в "Слове пацана", я верю. Мне бы сниматься с Жорой было интересно", — сказал он.
Актёр стал известен после выхода фильма Алексея Балабанова "Жмурки". Также зрители его знают по картине "Звезда" и сериалу "Солдаты". Сейчас Алексей Панин живёт за пределами России.
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