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Их зовут по-другому: актёры, которых весь мир знает по псевдониму

Известные актёры, которых на самом деле зовут по-другому

1:07
Кино

Pravda.Ru сделала подборку актёров, которые решили стать известными публике под псевдонимом.

Известные актёры, которых на самом деле зовут по-другому
Фото: flickr.com by DoD News Features is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Николас Кейдж

Настоящее имя Николаса Кейджа — Николас Ким Коппола. Актёр не хотел, чтобы его успех приравнивали к заслугам дяди Фрэнсиса Форда Копполлы. Именно поэтому он решил взять себе псевдоним. Кстати, его он выбрал неспроста. Кинозвезде нравился персонаж комиксов Люк Кейдж, а также композитор Джон Кейдж.

Натали Портман

На самом деле актрису зовут Натали Хершлаг. Портман — фамилия бабушки по материнской линии. При этом актриса взяла псевдоним ещё в совсем юном возрасте. Когда ей было 13 лет, она приняла участие в фильме "Леон", в титрах которого как раз и появилась как "Портман".

Брэд Питт

И даже такой известный актёр, как Брэд Питт на самом деле известен не по своему настоящему имени, а по псевдониму. Его он взял, когда только начинал карьеру в киноиндустрии. Именно тогда актёр стал Брэдом Питтом вместо Уильяма Брэдли Питта.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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