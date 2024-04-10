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77-летняя Татьяна Васильева рассказала, что дала согласие на съемку в Playboy

Татьяна Васильева призналась, что делала пластику и уколы красоты

1:11
Кино

77-летняя Татьяна Васильева не скрывает, что прибегает к пластике и уколам красоты, а также испытывает пристрастие к парикам.

Татьяна Васильева призналась, что делала пластику и уколы красоты
Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.

Актриса поделилась, что всегда следила за своей внешностью и телом. Как и многие, делает уколы красоты, потому что ей трудно смириться с цифрами возраста. Она старается об этом не думать и не говорить.

Несмотря на солидный возраст, Татьяна Васильева активно работает: снимается в кино, играет в театре, иногда совершает и вовсе неожиданные поступки. Недавно согласилась на съемки в откровенном стиле для известного журнала.

"У актрисы нет срока годности, а у женщины — есть. Я не могу разочаровывать людей, которые приходят на мои спектакли. Готова раздеться в кино, если режиссер вменяемый. Почему бы и нет?! Мне не так давно предлагали сняться в Playboy. Я не отказалась, просто мне больше не позвонили. Все накрылось медным тазом", — рассказала актриса.

Татьяна Васильева увлекается спортом, чтобы сохранить фигуру в тонусе. По ее словам, она готова многое сделать, чтобы не стареть или стареть красиво, как Майя Плисецкая.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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