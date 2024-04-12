Запрещённый советский фильм, который так потряс Смоктуновского, что он встал на колени перед режиссёром

Советская цензура запрещала многие прекрасные фильмы, которым из-за такой суровости было суждено годами лежать на полке. Не стал исключением и фильм Андрея Кончаловского "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж".
Главная героиня — хромая деревенская девушка, влюблённая в тракториста. Фильм получился грустным, трогательным и очень честным. Иннокентий Смоктуновский был одним из тех зрителей, которые восприняли эту историю особенно эмоционально.
Когда Кончаловский привёз фильм на предпоказ в Санкт-Петербург и показал его деятелям культуры в Доме кино, Иннокентий Смоктуновский вышел на сцену и встал на колени перед режиссёром.
Несмотря на восторг Смоктуновского и остальных зрителей, фильм был запрещён к широкому показу. Цензоры посчитали, что в "Истории Аси Клячиной" жизнь колхоза показана слишком реалистично, тогда как её было положено приукрашивать. Только через двадцать лет фильм смогли посмотреть все желающие.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.