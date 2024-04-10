Зендею не узнали во время кастинга в фильм "Человек-паук: Возвращение домой"

В Sony Pictures и Marvel не узнали Зендею во время кастинга в фильм о Человеке-пауке

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Эми Паскаль, продюсер Sony Pictures, и президент Marvel Кевин Файги не поняли, что на кастинг в фильм "Человек-паук: Возвращение домой" пришла Зендея. Об этом пишет издание "Variety" со ссылкой на журнал "Vogue".

Фото: vimeo.com by Nicole Alexander is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Продюсер кинокомпании Sony Pictures рассказала, что они с Кевином Файги не смогли понять кто перед ними, поскольку известная актриса была без макияжа и по-простому одета.

"Сказать честно, ни Кевин Файги, ни я не знали, кто она такая. На ней не было макияжа, и она была одета как обычная девушка. Но мы подумали: "Боже мой, она потрясающая! Она должна быть в фильме". А потом мы узнали, что она — очень известная личность, и почувствовали себя действительно глупо", — призналась Эми Паскаль.

В итоге актриса сыграла Эм-Джей, девушку главного героя, в картине о Человеке-пауке.

Ранее Pravda.Ru писала, что Зендея явилась на премьеру фильма "Челленджерс" без нижнего белья.