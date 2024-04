Страдающий деменцией Брюс Уиллис впервые за долгое время был замечен на прогулке в Калифорнии

Брюс Уиллис уже давно не появлялся на публике, что усилило тревогу его поклонников в связи с деменцией актёра. Сегодня впервые за долгое время появилась информация о том, что Уиллис был замечен на прогулке в Калифорнии.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic