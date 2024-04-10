Страдающий деменцией Брюс Уиллис впервые за долгое время был замечен на прогулке в Калифорнии

Брюс Уиллис уже давно не появлялся на публике, что усилило тревогу его поклонников в связи с деменцией актёра. Сегодня впервые за долгое время появилась информация о том, что Уиллис был замечен на прогулке в Калифорнии.
Звезду "Крепкого орешка" сфотографировали в автомобиле. За рулём сидел ассистент Уиллиса, а сам актёр расположился на пассажирском сиденье в красной футболке, поверх которой он надел синий свитер.
Прошлой зимой родственники Уиллиса сообщили печальную новость о том, что у актёра развилась лобно-височная деменция. Это заболевание негативно влияет на когнитивные способности человека.
После выявления болезни жена актёра Эмма Хеминг вместе с его бывшей женой Деми Мур и дочерьми круглосуточно заботилась о Брюсе Уиллисе.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.