Страдающий деменцией Брюс Уиллис впервые за долгое время был замечен на прогулке в Калифорнии

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике

Брюс Уиллис уже давно не появлялся на публике, что усилило тревогу его поклонников в связи с деменцией актёра. Сегодня впервые за долгое время появилась информация о том, что Уиллис был замечен на прогулке в Калифорнии.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Звезду "Крепкого орешка" сфотографировали в автомобиле. За рулём сидел ассистент Уиллиса, а сам актёр расположился на пассажирском сиденье в красной футболке, поверх которой он надел синий свитер.

Прошлой зимой родственники Уиллиса сообщили печальную новость о том, что у актёра развилась лобно-височная деменция. Это заболевание негативно влияет на когнитивные способности человека.

После выявления болезни жена актёра Эмма Хеминг вместе с его бывшей женой Деми Мур и дочерьми круглосуточно заботилась о Брюсе Уиллисе.