"Москва - город кино": индийская кинокомпания впервые снимет художественный фильм в столице России

Индийский киноконцерн AGS Entertainment снимет экшн-фильм в Москве

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

В середине апреля по программе "Москва — город кино" индийский киноконцерн AGS Entertainment снимет полнометражный фильм с экшн-сценами. Это будет первый иностранный проект, созданный с помощью Московской киноплатформы.

Фото: flickr by Skip The Budgie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Съемки индийского художественного фильма планируют провести в Лялином, Барашевском, Малом Казенном переулках и в других столичных локациях. Создание экшн-фильма станет продолжением системного взаимодействия Москвы и Индии в сфере кинематографа.

В ходе ноябрьского визита представителей крупных индийских продюсерских компаний в столицу была достигнута договоренность о кинопроизводстве нескольких картин, включая совместный российско-индийский проект "Жемчуг". Это произошло благодаря высокой оснащенности московских киноплощадок, что не осталось незамеченным индийскими кинематографистами.