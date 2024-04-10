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"Москва - город кино": индийская кинокомпания впервые снимет художественный фильм в столице России

Индийский киноконцерн AGS Entertainment снимет экшн-фильм в Москве

0:52
Кино

В середине апреля по программе "Москва — город кино" индийский киноконцерн AGS Entertainment снимет полнометражный фильм с экшн-сценами. Это будет первый иностранный проект, созданный с помощью Московской киноплатформы.

Индийский киноконцерн AGS Entertainment снимет экшн-фильм в Москве
Фото: flickr by Skip The Budgie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Съемки индийского художественного фильма планируют провести в Лялином, Барашевском, Малом Казенном переулках и в других столичных локациях. Создание экшн-фильма станет продолжением системного взаимодействия Москвы и Индии в сфере кинематографа.

В ходе ноябрьского визита представителей крупных индийских продюсерских компаний в столицу была достигнута договоренность о кинопроизводстве нескольких картин, включая совместный российско-индийский проект "Жемчуг". Это произошло благодаря высокой оснащенности московских киноплощадок, что не осталось незамеченным индийскими кинематографистами.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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