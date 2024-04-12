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Фильмы, в которых герои решают совершить восхождение на гору, и это плохо заканчивается

3 фильма о трагических покорениях горных вершин

1:02
Кино

Pravda.Ru сделала подборку фильмов о восхождениях на горы, которые оборачиваются для героев самой настоящей трагедией.

3 фильма о трагических покорениях горных вершин
Фото: commons.wikimedia.org by CHAND ALIi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"На краю", 2022 год

Подруги Келли и Софи приезжают в Италию ради покорения одной из вершин. Они знакомятся с группой молодых людей, которые впоследствии убивают Софи. Келли удаётся спастись — она начинает восхождение на гору. Однако её преследуют новые знакомые.

"Эверест", 2015 год

Фильм основан на реальных событиях.

Инструктор Роб Холл вместе с командой альпинистов-любителей готовится совершить восхождение на Эверест. Но герои пока не подозревают, что ждёт их во время покорения наиболее высокой точки нашей планеты. 

"Вертикальный предел", 2000 год

Группа альпинистов решает совершить восхождение на горную вершину "К2". Однако они оказываются в смертельной ловушке. Тогда Питер собирает собственную команду, чтобы помочь сестре и другим остаться в живых.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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