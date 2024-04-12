Фильмы, в которых герои решают совершить восхождение на гору, и это плохо заканчивается

Pravda.Ru сделала подборку фильмов о восхождениях на горы, которые оборачиваются для героев самой настоящей трагедией.
Подруги Келли и Софи приезжают в Италию ради покорения одной из вершин. Они знакомятся с группой молодых людей, которые впоследствии убивают Софи. Келли удаётся спастись — она начинает восхождение на гору. Однако её преследуют новые знакомые.
Фильм основан на реальных событиях.
Инструктор Роб Холл вместе с командой альпинистов-любителей готовится совершить восхождение на Эверест. Но герои пока не подозревают, что ждёт их во время покорения наиболее высокой точки нашей планеты.
Группа альпинистов решает совершить восхождение на горную вершину "К2". Однако они оказываются в смертельной ловушке. Тогда Питер собирает собственную команду, чтобы помочь сестре и другим остаться в живых.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.