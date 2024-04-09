Джеки Чан: Иметь возможность стареть — это счастье. Особенно для каскадеров

Джеки Чан рассказал, что его сердце замирает, когда он слышит цифру "70"

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Джеки Чан прокомментировал снимки, которые обеспокоили его поклонников. Актер успокоил всех рассказав, что на недавних фотографиях он в образе для предстоящей роли. А возможность стареть для него — это счастье.

Фото: flickr by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

7 апреля Джеки Чану исполнилось 70 лет, и в своем аккаунте в соцсетях, актер заверил своих поклонников, что он в добром здравии. Чан сказал, что в картине, над которой он сейчас работает, его персонаж выглядит старше него, поэтому гримеры его состарили.

Чан также поделился с аудиторией мыслями о своем платиновом дне рождения и карьере. Он написал, что когда его друзья напоминали ему, что скоро ему стукнет 70 лет, это вызывало шок. Но Джеки утешал себя тем, что счастлив дожить до старости, при том, что он не только актер, но и каскадер.

"Иметь возможность стареть — это счастье. Особенно это касается нас, каскадеров, мы не знаем, насколько нам повезло, что мы можем дожить до старости ”, — говорил по этому поводу его старший брат Саммо Хунг.

Чан не уточнил, какая роль заставила его так постареть. Однако в декабре он появится в новой части "Карате-кид".