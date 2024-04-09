Лянка Грыу рассказала о проблемах в браке с режиссером Вайнбергом: "Если вашу боль игнорируют, выбирайте себя"

Лянка Грыу посоветовала женщинам в браке не забывать про себя и продолжать развиваться

Несколько лет назад актриса Лянка Грыу развелась с режиссером Михаилом Вайнбергом. Сейчас она одна воспитывает сына Максима, но это не значит, что в ее жизни нет любимого мужчины, ее избранником стал актер Марсель Симоно. А Вайнберг женат на звезде сериала "Сладкая жизнь" Анастасии Меськовой.

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Вспоминая прошлый опыт, актриса отмечает, что он сделал ее сильнее. Она предупреждает, что в момент расставания никто не вспомнит и не оценит, сколько времени женщина посвятила своей семье. Поэтому нужно помнить, что никто не отменял развитие. Актриса советует не забывать о своих увлечениях, друзьях и образовании. Не бояться высказывать партнеру свои желания и проблемы.

"В вашей жизни нет человека ближе. С кем еще быть искренним, как не с ним? Но если вас не слышат и вашу боль игнорируют, будьте готовы выбрать себя".

По мнению актрисы, очень важно научиться правильно обращаться с деньгами. Большинство женщин не умеют вести финансы. А между тем личная финансовая свобода и подушка безопасности — это важнейшая человеческая потребность.