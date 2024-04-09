Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хирург Кобелевская: из-за использования сосудосуживающих капель может развиться тахикардия
Как использовать полынь в саду
Лишь в редких случаях разговор с самим собой можно расценивать как тревожный сигнал
Пентагон: разработка РФ гиперзвукового оружия угрожает безопасности США
Когда снежная плесень может быть опасной для сада
Названы породы кошек для жизни в квартире
Клон Chery Tiggo 7 Pro под автобрендом Xcite продолжат выпускать с 9 апреля
Растения для борьбы с улитками и слизнями на участке
Известен способ получить компенсацию за задержку авиарейса
Лянка Грыу рассказала о проблемах в браке с режиссером Вайнбергом: "Если вашу боль игнорируют, выбирайте себя"

Лянка Грыу посоветовала женщинам в браке не забывать про себя и продолжать развиваться

Кино

Несколько лет назад актриса Лянка Грыу развелась с режиссером Михаилом Вайнбергом. Сейчас она одна воспитывает сына Максима, но это не значит, что в ее жизни нет любимого мужчины, ее избранником стал актер Марсель Симоно. А Вайнберг женат на звезде сериала "Сладкая жизнь" Анастасии Меськовой.

Лянка Грыу посоветовала женщинам в браке не забывать про себя и продолжать развиваться
Фото: thebestphotos.ru/ by Михаил Попов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Вспоминая прошлый опыт, актриса отмечает, что он сделал ее сильнее. Она предупреждает, что в момент расставания никто не вспомнит и не оценит, сколько времени женщина посвятила своей семье. Поэтому нужно помнить, что никто не отменял развитие. Актриса советует не забывать о своих увлечениях, друзьях и образовании. Не бояться высказывать  партнеру свои желания и проблемы.

"В вашей жизни нет человека ближе. С кем еще быть искренним, как не с ним? Но если вас не слышат и вашу боль игнорируют, будьте готовы выбрать себя".

По мнению актрисы, очень важно научиться правильно обращаться с деньгами. Большинство женщин не умеют вести финансы. А между тем личная финансовая свобода и подушка безопасности — это важнейшая человеческая потребность.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина Олег Володин
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Последние материалы
Телефон с детским порно нашли при эксгумации тел украинских боевиков в ЛНР
Закрыть тело, смотреть под ноги — советы биолога Абизова по защите от рано проснувшихся в этом году змей
Biomimetic: зерна пыльцы могут стать матрицами для производства костных тканей
Global Times: Китай готов противостоять западному давлению из-за России
Как приготовить безе в домашних условиях
Врач Терентьева: при анемии рекомендуется применение препаратов железа через внутривенное введение
Эксперт Яков Кедми опубликовал мнение об условиях Путина для переговоров с США
Российская "дочка" немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с убытками
Сергей Шолох рассказал, что общался с Евгением Кунгуровым в день его смерти
Опрос EADaily: почти половина россиян не планируют смотреть Олимпийские игры-2024 в Париже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников