Лянка Грыу рассказала о проблемах в браке с режиссером Вайнбергом: "Если вашу боль игнорируют, выбирайте себя"

Несколько лет назад актриса Лянка Грыу развелась с режиссером Михаилом Вайнбергом. Сейчас она одна воспитывает сына Максима, но это не значит, что в ее жизни нет любимого мужчины, ее избранником стал актер Марсель Симоно. А Вайнберг женат на звезде сериала "Сладкая жизнь" Анастасии Меськовой.

Фото: thebestphotos.ru/ by Михаил Попов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.