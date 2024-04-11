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Мнение психолога о браке Арзамасовой и Авербуха: почему актриса не выбрала ровесника

Психолог Самбурский объяснил, почему Арзамасова вышла замуж за Авербуха, который старше её на 22 года

1:19
Кино

Несмотря на то что Илья Авербух старше Елизаветы Арзамасовой на 22 года, она искренне счастлива с ним. Супруги поженились в декабре 2021 года, сейчас у них подрастает сын Лев, а на днях звёзды рассказали о том, что скоро они станут родителями во второй раз. Психолог Станислав Самбурский высказал своё мнение о том, почему брак Авербуха и Арзамасовой оказался крепким.

Психолог Самбурский объяснил, почему Арзамасова вышла замуж за Авербуха, который старше её на 22 года
Фото: commons.wikimedia.org by artemtation is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Самбурского, Арзамасова предпочла ровесникам зрелого мужчину, потому что она сама рано повзрослела. Первая встреча будущих супругов произошла, когда Елизавете было 15 лет. Девочкам, которые внутренне старше своих лет, всегда интереснее общаться со взрослыми мужчинами, у которых, в отличие от юных мальчиков, есть жизненный опыт.

Не по годам взрослые девочки могут скучать в компании своих ровесников, которые к тому же бывают неуклюжими в своих первых робких попытках поухаживать. Именно внутренняя сила, знание жизни, уверенность и обаяние, по мнению Самбурского, привлекли Арзамасову, когда она стала общаться с Авербухом.

Сейчас супруги подыскивают себе квартиру. Они хотят, чтобы это было место притяжения для всей семьи, где всем всегда будет хорошо, комфортно и радостно.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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