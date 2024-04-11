Какую актрису Александра Маринина хотела видеть в образе Каменской и почему она считает Елену Яковлеву неподходящей на эту роль

Почти все писатели трепетно относятся к экранизациям своих книг, расстраиваясь из-за малейшего несоответствия с литературным первоисточником, и Александра Маринина, по роману которой был снят сериал "Каменская", не исключение.
При том, что Маринина сама участвовала в процессе съёмок, она оказалась недовольна конечным результатом, и виной этому стал выбор актрисы на главную роль.
Маринина видела в роли Каменской только Веру Глаголеву. Писательница чувствовала, что именно эта актриса лучше всех передаст образ внешне хрупкой и внутренне сильной женщины, однако Глаголева, к огорчению автора, отказалась от этой работы, и тогда создатели сериала утвердили Елену Яковлеву на роль главной героини.
По мнению Марининой, Каменская в исполнении Яковлевой получилась более дружелюбной и менее непосредственной, чем в книге. Писательница часто говорила в разных интервью, что так и не смогла смириться с таким выбором, к тому же сценарий в итоге был немного адаптирован под Яковлеву и из-за этого утратил некоторые нюансы, важные для Марининой.
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