Какую актрису Александра Маринина хотела видеть в образе Каменской и почему она считает Елену Яковлеву неподходящей на эту роль

За что Александра Маринина ненавидит сериал "Каменская"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Почти все писатели трепетно относятся к экранизациям своих книг, расстраиваясь из-за малейшего несоответствия с литературным первоисточником, и Александра Маринина, по роману которой был снят сериал "Каменская", не исключение.

Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

При том, что Маринина сама участвовала в процессе съёмок, она оказалась недовольна конечным результатом, и виной этому стал выбор актрисы на главную роль.

Маринина видела в роли Каменской только Веру Глаголеву. Писательница чувствовала, что именно эта актриса лучше всех передаст образ внешне хрупкой и внутренне сильной женщины, однако Глаголева, к огорчению автора, отказалась от этой работы, и тогда создатели сериала утвердили Елену Яковлеву на роль главной героини.

По мнению Марининой, Каменская в исполнении Яковлевой получилась более дружелюбной и менее непосредственной, чем в книге. Писательница часто говорила в разных интервью, что так и не смогла смириться с таким выбором, к тому же сценарий в итоге был немного адаптирован под Яковлеву и из-за этого утратил некоторые нюансы, важные для Марининой.