Юрий Антонов рассказал, как лишился слуха в прямо на сцене во время концерта

Из-за проблем со здоровьем 79-летний певец Юрий Антонов очень редко выступает на сцене. Как назло на музыкальной премии технический персонал во время его выступления неожиданно включил очень мощный звук.
Артист рассказал, что едва не потерял слух, он получил акустическую травму, сопровождающуюся пульсирующей болью в ушах, головокружением и временной дезориентацией в пространстве. Последствия ощущаются до сих пор.
"Очень плохо сейчас. Я не все слова слышу, потому что… Я не могу даже сообразить, что вы говорите", — сказал он во время общения с журналистами.
Поклонники беспокоятся о здоровье Антонова, который и так не балует их появлением на мероприятиях. Из-за проблем со здоровьем у певца не получилось дать новогодние концерты в Москве. В 2018 году Антонов перенес разрыв мениска и несколько операций включая замену сустава. Проблема постоянных болей до сих пор не решена.
"Да нет, еще пока не перестала нога болеть. Так, чувствую, чувствую… Нет, в больницу нет. У меня есть место, где много тренажеров", — рассказал Юрий Антонов.
Несмотря на недомогание, Антонов старается поддерживать хороший настрой. Он заметно похудел, перейдя по рекомендации врача на сбалансированное питание: без мяса, небольшими порциями, больше воды и меньше алкоголя.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.