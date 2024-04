Юрий Антонов рассказал, как лишился слуха в прямо на сцене во время концерта

Из-за проблем со здоровьем 79-летний певец Юрий Антонов очень редко выступает на сцене. Как назло на музыкальной премии технический персонал во время его выступления неожиданно включил очень мощный звук.

Фото: commons.wikimedia.org by Ивторов is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.