Юрий Антонов рассказал, как лишился слуха в прямо на сцене во время концерта

Юрий Антонов до сих пор не пришел в себя после акустической травмы на сцене

Из-за проблем со здоровьем 79-летний певец Юрий Антонов очень редко выступает на сцене. Как назло на музыкальной премии технический персонал во время его выступления неожиданно включил очень мощный звук.

Фото: commons.wikimedia.org by Ивторов is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Артист рассказал, что едва не потерял слух, он получил акустическую травму, сопровождающуюся пульсирующей болью в ушах, головокружением и временной дезориентацией в пространстве. Последствия ощущаются до сих пор.

"Очень плохо сейчас. Я не все слова слышу, потому что… Я не могу даже сообразить, что вы говорите", — сказал он во время общения с журналистами.

Поклонники беспокоятся о здоровье Антонова, который и так не балует их появлением на мероприятиях. Из-за проблем со здоровьем у певца не получилось дать новогодние концерты в Москве. В 2018 году Антонов перенес разрыв мениска и несколько операций включая замену сустава. Проблема постоянных болей до сих пор не решена.

"Да нет, еще пока не перестала нога болеть. Так, чувствую, чувствую… Нет, в больницу нет. У меня есть место, где много тренажеров", — рассказал Юрий Антонов.

Несмотря на недомогание, Антонов старается поддерживать хороший настрой. Он заметно похудел, перейдя по рекомендации врача на сбалансированное питание: без мяса, небольшими порциями, больше воды и меньше алкоголя.