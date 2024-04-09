Зендея рассказала, как ей удавалось комфортно себя чувствовать во время съёмок интимных сцен с двумя партнёрами

Зендея рассказала о съёмках интимных сцен с двумя партнёрами

В мире состоялась премьера фильма Луки Гуаданьино "Претенденты" с участием Зендеи. Сюжет посвящён теннисистам и их конкуренции, однако соперниками они оказались не только в мире спорта, но и в любви.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В фильме есть эротические эпизоды с участием сразу трёх персонажей — девушки и двух парней. В этих сценах актёры снялись обнажёнными.

"У нас был координатор интимных сцен, который оказался фантастическим профессионалом и очень полезным коллегой, потому что ему было важно, чтобы мы чувствовали себя в безопасности", — рассказала Зендея на премьере фильма в Риме.

Также актриса общалась с глазу на глаз со своими коллегами. Они откровенно и доверительно обсуждали всё, что могло вызвать неловкость, а также гуляли и играли в теннис. Такое непринуждённое общение позволило актёрам почувствовать себя свободно друг с другом.

Мужские роли в "Претендентах" исполнили Майк Фейст и Джош О'Коннор.