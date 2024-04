Зендея рассказала, как ей удавалось комфортно себя чувствовать во время съёмок интимных сцен с двумя партнёрами

В мире состоялась премьера фильма Луки Гуаданьино "Претенденты" с участием Зендеи. Сюжет посвящён теннисистам и их конкуренции, однако соперниками они оказались не только в мире спорта, но и в любви.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic