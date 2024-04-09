Звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова рассказала, что её пугает во внешности и образе жизни Маши из мультфильма "Маша и Медведь"

Анастасия Мельникова рассказала, что её пугает в Маше из "Маши и Медведя"

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Анастасия Мельникова, известная по сериалу "Улицы разбитых фонарей", рассказала, что обожает мультфильм "Маша и Медведь". Актриса считает светлой и доброй историю дружбы девочки Маши с бывшим цирковым артистом Медведем и другими животными, однако Мельникову всё же пугают два момента, связанные с непоседливой героиней.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первый момент связан с внешностью Маши: Мельникову пугает её большая голова. Второй момент связан с образом жизни девочки: актриса не понимает, почему маленький ребёнок живёт без родителей.

Также Анастасия порассуждала в целом о современных мультфильмах и пришла к выводу, что мультипликаторы слишком часто используют в своих работах образы монстров вместо того, чтобы показывать детям более приятных героев, как это было в советское время.

Первая серия "Маши и Медведя" была показана 7 января 2009 года. В каждой серии Маша шалит и устраивает разгром в доме Медведя, который сердится на свою озорную гостью, но всё ей прощает.