Ольга Бузова откровенно рассказала про предложение денег за интимные услуги и обмен эротическими фото

Ольга Бузова призналась, что ей никогда не предлагали деньги за интимные услуги

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино

Ольга Бузова рассказала журналистам о работе над французской комедией "Дождь из мужчин", в которой она озвучила главную героиню Ирис — маму двух дочерей и успешного стоматолога.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Молодая женщина очень переживает из-за равнодушия мужа, который просто не замечает ее. Но, уйдя с головой в приложения для знакомств, она стала гораздо счастливее.

В картине есть момент, когда героиня присылает мужу картинку с изображением баклажана с намеком на интимные отношения, в связи с этим Ольге задали вопрос приходило ли что-то такое лично ей в реальной жизни.

"Все те, кто жалуется на эти картинки, возможно, они сами ведут себя так, что сталкиваются с таким явлением. Мне никогда не предлагали деньги за интимные услуги и ничего не скидывали. Может, стоит первой начать?", — ответила Бузова.

Есть немало девушек, которые отправляют откровенные фотографии любимым. Ольга призналась, что тоже делает это, но только с очень близкими людьми. Для нее это слишком личное. В социальных сетях можно увидеть, что она ведет себя раскрепощенно, если это нужно для выступления или фотосессии. Но в жизни она достаточно сдержанна. В то же время Ольга открыта интересным людям, но считает, что у каждого человека должны быть границы, которые касаются и личной переписки с интимными фотографиями.