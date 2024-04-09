Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финские учёные объяснили небезопасность гаджетов Apple для пользователей
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Вторник
Малоизвестные факты о фильме "Леон"
SHOT: оперный певец Евгений Кунгуров покончил с собой
Когда водителей могут оштрафовать за непропуск пешеходов вне пешеходных переходов?
Из-за событий на Украине туристы перестали посещать Латвию
Эксперты отметили рост спроса на страховки от укусов клещей
NG: четыре миллиарда лет назад мантия Луны перевернулась "с ног на голову"
Эксперт Хайфон: из-за невозможности победить Россию Запад делает из конфликта затяжную войну
Ольга Бузова откровенно рассказала про предложение денег за интимные услуги и обмен эротическими фото

Ольга Бузова призналась, что ей никогда не предлагали деньги за интимные услуги

1:22
Кино

Ольга Бузова рассказала журналистам о работе над французской комедией "Дождь из мужчин", в которой она озвучила главную героиню Ирис — маму двух дочерей и успешного стоматолога.

Ольга Бузова призналась, что ей никогда не предлагали деньги за интимные услуги
Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Молодая женщина очень переживает из-за равнодушия мужа, который просто не замечает ее. Но, уйдя с головой в приложения для знакомств, она стала гораздо счастливее.

В картине есть момент, когда героиня присылает мужу картинку с изображением баклажана с намеком на интимные отношения, в связи с этим Ольге задали вопрос приходило ли что-то такое лично ей в реальной жизни.

"Все те, кто жалуется на эти картинки, возможно, они сами ведут себя так, что сталкиваются с таким явлением. Мне никогда не предлагали деньги за интимные услуги и ничего не скидывали. Может, стоит первой начать?", — ответила Бузова.

Есть немало девушек, которые отправляют откровенные фотографии любимым. Ольга призналась, что тоже делает это, но только с очень близкими людьми. Для нее это слишком личное. В социальных сетях можно увидеть, что она ведет себя раскрепощенно, если это нужно для выступления или фотосессии. Но в жизни она достаточно сдержанна. В то же время Ольга открыта интересным людям, но считает, что у каждого человека должны быть границы, которые касаются и личной переписки с интимными фотографиями.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Вода с лимоном и мёдом: тонизирует, согревает и укрепляет иммунитет
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Последние материалы
Ветеринары рассказали, какой корм подходит для кошки
Идеальный выбор для посадки на участке - каллы
Увлажняющая маска для волос с алоэ вера: рецепт и инструкции
Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Пугачёва выпустит новый альбом
Россияне вернутся в Европу на майских праздниках
Признаки мошенничества: как действовать, если вам позвонил незнакомый номер
NMI: ученые США создали метод декодирования человеческой речи по сигналам мозга
Врач Руднев: при язве желудка может болеть в области сердца
Картофельники с сыром: самый вкусный способ использовать оставшееся картофельное пюре
Говорим о соседях чеснока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников