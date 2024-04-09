Ольга Бузова откровенно рассказала про предложение денег за интимные услуги и обмен эротическими фото

Ольга Бузова рассказала журналистам о работе над французской комедией "Дождь из мужчин", в которой она озвучила главную героиню Ирис — маму двух дочерей и успешного стоматолога.
Молодая женщина очень переживает из-за равнодушия мужа, который просто не замечает ее. Но, уйдя с головой в приложения для знакомств, она стала гораздо счастливее.
В картине есть момент, когда героиня присылает мужу картинку с изображением баклажана с намеком на интимные отношения, в связи с этим Ольге задали вопрос приходило ли что-то такое лично ей в реальной жизни.
"Все те, кто жалуется на эти картинки, возможно, они сами ведут себя так, что сталкиваются с таким явлением. Мне никогда не предлагали деньги за интимные услуги и ничего не скидывали. Может, стоит первой начать?", — ответила Бузова.
Есть немало девушек, которые отправляют откровенные фотографии любимым. Ольга призналась, что тоже делает это, но только с очень близкими людьми. Для нее это слишком личное. В социальных сетях можно увидеть, что она ведет себя раскрепощенно, если это нужно для выступления или фотосессии. Но в жизни она достаточно сдержанна. В то же время Ольга открыта интересным людям, но считает, что у каждого человека должны быть границы, которые касаются и личной переписки с интимными фотографиями.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.