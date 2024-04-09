Собчак собирается напомнить россиянам, что Пугачева пережила всех советских генсеков

Бородин сообщил, что Ксения Собчак приступила к созданию биографического фильма о Пугачевой

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

На свой 75-летний юбилей Алла Пугачева, который состоится 15 апреля, не планирует пышных торжеств и концертов. Как ожидается, Примадонна сосредоточится на восстановлении репутации с помощью Ксении Собчак.

Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

"В Сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву. Картина должна спасти репутацию бежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков. Оххх, Ксения Собчак", — сообщил Виталий Бородин.

Предположительно, картина станет инструментом для реабилитации имиджа певицы. Собчак поставила задачу обелить образ примадонны и напомнить россиянам о ее значимости в истории страны. На данный момент Пугачева не подтвердила своего согласия на встречу, но есть вероятность, что в этот раз Собчак сможет убедить ее дать интервью с целью вернуть доверие публики.

Есть мнение, что Пугачева выпускает новые альбомы и песни для будущего юбилейного тура по России. Проблема в голосе — последние песни показывают, что певице уже не под силу двухчасовые концерты.