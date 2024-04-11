4 новых зарубежных фильма с захватывающим сюжетом, на которые стоит сходить в кино в апреле

4 новых зарубежных фильма с захватывающим сюжетом

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"Предчувствие" (Франция, Канада, режиссёр Бертран Бонелло)

Действие происходит в 2044 году. Героиня живёт в мире, в котором нет места человеческим чувствам, и она, осознавая всю их бессмысленность, соглашается, чтобы врачи провели ей операцию по удалению всех эмоций, но для этого ей нужно переместиться в 1910-е и 2010-е годы. В обеих эпохах девушка встречает одного и того же незнакомца, который следует моде в зависимости от времени: он может и покружить даму в вальсе, и покурить вейп. Героиня в конце концов перестаёт хотеть избавиться от эмоций, но обратной дороги уже нет.

Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца" (Канада, режиссёр Ариан Луи-Сейз)

Молодая вампирша по имени Саша настолько чувствительная, что готова пойти против своей же природы. Она не в силах убивать людей даже ради пропитания, и тогда родители, разозлившись на непокорную дочь, перекрывают поставки крови для неё. Саша может умереть, но волей случая встречает молодого человека Пола, склонного к самоубийству. Он соглашается отдать свою кровь новой знакомой, но сперва она должна исполнить его последнее желание.

"Паутина страха" (Франция, режиссёр Себастьян Ваничек)

Название фильма можно принять за аллегорию, однако это не совсем так: на экране действительно будут пауки, причём в огромном количестве. Главный герой Калеб обожает экзотических насекомых и держит у себя дома особей со всего света, что раздражает его возлюбленную и ужасает соседей. Среди одомашненных пауков есть один особо опасный хищник, способный одним укусом свалить слона. Всё бы ничего, но паучок сбегает в вентиляцию и начинает размножаться с бешеной скоростью. Квартира Калеба могла бы запросто стать сюжетом кошмарного сна, вот только это не сон, а реальность, и у героя больше нет безопасного угла в доме, где он мог бы просто передохнуть и отдышаться. Они повсюду.

"Министерство неджентльменских дел" (США, Великобритания, Турция, режиссёр Гай Ричи)

Действие разворачивается в 1042 году, что говорит само за себя. Герои — настоящие профессионалы и авантюристы, которым не требуется помощь: они и в одиночку способны справляться со всеми задачами, но когда дело касается судьбы всего мира, они изменяют тактику и наконец объединяются, чтобы выполнить сверхсекретную миссию по уничтожению нацистов. Методы героев будут отнюдь не джентльменскими.