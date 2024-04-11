4 новых зарубежных фильма с захватывающим сюжетом, на которые стоит сходить в кино в апреле

Действие происходит в 2044 году. Героиня живёт в мире, в котором нет места человеческим чувствам, и она, осознавая всю их бессмысленность, соглашается, чтобы врачи провели ей операцию по удалению всех эмоций, но для этого ей нужно переместиться в 1910-е и 2010-е годы. В обеих эпохах девушка встречает одного и того же незнакомца, который следует моде в зависимости от времени: он может и покружить даму в вальсе, и покурить вейп. Героиня в конце концов перестаёт хотеть избавиться от эмоций, но обратной дороги уже нет.
Молодая вампирша по имени Саша настолько чувствительная, что готова пойти против своей же природы. Она не в силах убивать людей даже ради пропитания, и тогда родители, разозлившись на непокорную дочь, перекрывают поставки крови для неё. Саша может умереть, но волей случая встречает молодого человека Пола, склонного к самоубийству. Он соглашается отдать свою кровь новой знакомой, но сперва она должна исполнить его последнее желание.
Название фильма можно принять за аллегорию, однако это не совсем так: на экране действительно будут пауки, причём в огромном количестве. Главный герой Калеб обожает экзотических насекомых и держит у себя дома особей со всего света, что раздражает его возлюбленную и ужасает соседей. Среди одомашненных пауков есть один особо опасный хищник, способный одним укусом свалить слона. Всё бы ничего, но паучок сбегает в вентиляцию и начинает размножаться с бешеной скоростью. Квартира Калеба могла бы запросто стать сюжетом кошмарного сна, вот только это не сон, а реальность, и у героя больше нет безопасного угла в доме, где он мог бы просто передохнуть и отдышаться. Они повсюду.
Действие разворачивается в 1042 году, что говорит само за себя. Герои — настоящие профессионалы и авантюристы, которым не требуется помощь: они и в одиночку способны справляться со всеми задачами, но когда дело касается судьбы всего мира, они изменяют тактику и наконец объединяются, чтобы выполнить сверхсекретную миссию по уничтожению нацистов. Методы героев будут отнюдь не джентльменскими.
Андрей Ургант очень просил за своего сына.