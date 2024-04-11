Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты ответили, на какое время можно оставлять кошку дома одну
Вот зачем завязывать листву чеснока в узел
Экономист посоветовала на майские сдать дачу в Подмосковье
5 лучших пляжей Черного моря
Егора Крида заметили в компании новой возлюбленной
Пять причесок, которые стоит опробовать в 2024 году
Советы по безопасному вождению: как избежать штрафов и сохранить водительское удостоверение
Квантовые эффекты в химических реакциях подобны происходящим в чёрных дырах
4 новых зарубежных фильма с захватывающим сюжетом, на которые стоит сходить в кино в апреле

4 новых зарубежных фильма с захватывающим сюжетом

2:35
Кино

"Предчувствие" (Франция, Канада, режиссёр Бертран Бонелло)

Действие происходит в 2044 году. Героиня живёт в мире, в котором нет места человеческим чувствам, и она, осознавая всю их бессмысленность, соглашается, чтобы врачи провели ей операцию по удалению всех эмоций, но для этого ей нужно переместиться в 1910-е и 2010-е годы. В обеих эпохах девушка встречает одного и того же незнакомца, который следует моде в зависимости от времени: он может и покружить даму в вальсе, и покурить вейп. Героиня в конце концов перестаёт хотеть избавиться от эмоций, но обратной дороги уже нет.

4 новых зарубежных фильма с захватывающим сюжетом
Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца" (Канада, режиссёр Ариан Луи-Сейз)

Молодая вампирша по имени Саша настолько чувствительная, что готова пойти против своей же природы. Она не в силах убивать людей даже ради пропитания, и тогда родители, разозлившись на непокорную дочь, перекрывают поставки крови для неё. Саша может умереть, но волей случая встречает молодого человека Пола, склонного к самоубийству. Он соглашается отдать свою кровь новой знакомой, но сперва она должна исполнить его последнее желание.

"Паутина страха" (Франция, режиссёр Себастьян Ваничек)

Название фильма можно принять за аллегорию, однако это не совсем так: на экране действительно будут пауки, причём в огромном количестве. Главный герой Калеб обожает экзотических насекомых и держит у себя дома особей со всего света, что раздражает его возлюбленную и ужасает соседей. Среди одомашненных пауков есть один особо опасный хищник, способный одним укусом свалить слона. Всё бы ничего, но паучок сбегает в вентиляцию и начинает размножаться с бешеной скоростью. Квартира Калеба могла бы запросто стать сюжетом кошмарного сна, вот только это не сон, а реальность, и у героя больше нет безопасного угла в доме, где он мог бы просто передохнуть и отдышаться. Они повсюду.

"Министерство неджентльменских дел" (США, Великобритания, Турция, режиссёр Гай Ричи)

Действие разворачивается в 1042 году, что говорит само за себя. Герои — настоящие профессионалы и авантюристы, которым не требуется помощь: они и в одиночку способны справляться со всеми задачами, но когда дело касается судьбы всего мира, они изменяют тактику и наконец объединяются, чтобы выполнить сверхсекретную миссию по уничтожению нацистов. Методы героев будут отнюдь не джентльменскими.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
У Львова уничтожено стратегическое газохранилище, "Азов"* отказался идти в Часов Яр Дмитрий Плотников "Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Последние материалы
Советы по безопасному вождению: как избежать штрафов и сохранить водительское удостоверение
Квантовые эффекты в химических реакциях подобны происходящим в чёрных дырах
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Четверг
Смешной случай, как Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова по телефону, приняв его за шутника
Избегайте стеклянных столов в квартирах
Ветеринары рассказали, какие кости нельзя давать собаке
Лимон с курагой: витаминный десерт, который помогает повысить гемоглобин и укрепить иммунитет
Владимир Зеленский потребовал от США новейшее оружие
TG: попытка Кэмерона повлиять на выделение помощи Украине провалилась
Сотрудники авиакомпании дали несколько рекомендаций для более комфортного полета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников