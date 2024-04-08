Джеки Чан назвал причину своего постаревшего внешнего вида

Джеки Чан объяснил свой постаревший внешний вид новой ролью в фильме

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Джеки Чан сообщил, что его постаревший внешний вид связан с новой ролью в фильме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу деятеля кино в Facebook*.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он написал, что недавно друзья забеспокоились о его состоянии, поскольку увидели в сети фотографии 70-летнего актёра.

"Не так давно многие мои друзья увидели в интернете свежие фото со мной, и они все забеспокоились о моём здоровье. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать всем: не беспокойтесь! Это просто внешность героя в моём последнем кино", — заявил Джеки Чан.

При этом он добавил, что новая роль требует от него седых волос и бороды.

Ранее Pravda.Ru писала о проектах, в которых актёр принимал участие.

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