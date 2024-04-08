Ольга Будина раскритиковала "Гарри Поттера" за прививание "выученной беспомощности" детям

Актриса Ольга Будина заявила, что фильмы о Гарри Поттере плохо влияют на детей

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Ольга Будина раскритиковала серию фильмов о волшебнике Гарри Поттере в ходе беседы с Вячеславом Манучаровым. Она приняла участие в его YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Фото: commons.wikimedia.org by Beltanemoon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ольга Будина сообщила, что "Гарри Поттер" не прививает детям правильные установки.

"Нам показывают героя, который никто без помощи неких магических сил. Это рождает выученную беспомощность у наших детей", — считает актриса.

При этом Ольга Будина пояснила значение "выученной беспомощности" и рассказала о том, как, по её мнению, ведут себя дети за границей.

"Выученная беспомощность — это воспитание нужного им [транснациональным корпорациям] "правильного" электората. Как там [за рубежом] относятся к друг другу дети? Они очень отстранённые. У них такая, как я называю, трансгуманистическая модель, когда ты — немножко робот", — поделилась она.

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Ольги Будиной. Актриса сообщила, что перестала получать роли в кино после начала СВО.