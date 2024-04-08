В России назвали самые любимые мультфильмы жителей страны

"Kion" назвал любимые мультфильмы россиян: "Ну, погоди!" нравится всем

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Онлайн-кинотеатр "Kion" выяснил, какие мультфильмы у жителей России являются самыми любимыми. Он представил исследование изданию "Газета.Ru".

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В опросе участвовало около 2 тысяч человек со всей страны. Оказалось, что россияне предпочитают смотреть советские анимационные картины. При этом любимые мультфильмы различаются в зависимости от возраста респондентов. Онлайн-кинотеатр пришёл к следующим результатам:

От 18 до 24 лет:

"Смешарики"

"Ну, погоди!"

"Наруто"

"Шрек"

"Маша и Медведь"

От 25 до 34 лет:

"Ну, погоди!"

"Король Лев"

"Простоквашино"

"Шрек"

"Жил-был Пёс"

От 35 до 44 лет:

"Ну, погоди!"

"Простоквашино"

"Жил-был Пёс"

Домовёнок Кузя"

"Маугли"

Люди более старшего возраста:

"Ну, погоди!"

"Простоквашино"

"Тайна третьей планеты"

"Жил-был Пёс"

"Остров сокровищ"

При этом 33% опрошенных заявили, что смотрят анимационные картины чаще раза в неделю, 21% — несколько раз за месяц, и примерно 18% — раз в неделю.

Ранее Pravda.Ru писала об исследовании, в котором определили аудиторию фильма Ильи Учителя "Летучий корабль". Также были выявлены причины просмотра новой картины.