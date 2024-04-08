В России назвали самые любимые мультфильмы жителей страны

Онлайн-кинотеатр "Kion" выяснил, какие мультфильмы у жителей России являются самыми любимыми. Он представил исследование изданию "Газета.Ru".
В опросе участвовало около 2 тысяч человек со всей страны. Оказалось, что россияне предпочитают смотреть советские анимационные картины. При этом любимые мультфильмы различаются в зависимости от возраста респондентов. Онлайн-кинотеатр пришёл к следующим результатам:
От 18 до 24 лет:
От 25 до 34 лет:
От 35 до 44 лет:
Люди более старшего возраста:
При этом 33% опрошенных заявили, что смотрят анимационные картины чаще раза в неделю, 21% — несколько раз за месяц, и примерно 18% — раз в неделю.
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