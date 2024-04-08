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В России назвали самые любимые мультфильмы жителей страны

"Kion" назвал любимые мультфильмы россиян: "Ну, погоди!" нравится всем

1:17
Кино

Онлайн-кинотеатр "Kion" выяснил, какие мультфильмы у жителей России являются самыми любимыми. Он представил исследование изданию "Газета.Ru".

"Kion" назвал любимые мультфильмы россиян: "Ну, погоди!" нравится всем
Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В опросе участвовало около 2 тысяч человек со всей страны. Оказалось, что россияне предпочитают смотреть советские анимационные картины. При этом любимые мультфильмы различаются в зависимости от возраста респондентов. Онлайн-кинотеатр пришёл к следующим результатам:

От 18 до 24 лет:

  • "Смешарики"
  • "Ну, погоди!"
  • "Наруто"
  • "Шрек"
  • "Маша и Медведь"

От 25 до 34 лет:

  • "Ну, погоди!"
  • "Король Лев"
  • "Простоквашино"
  • "Шрек"
  • "Жил-был Пёс"

От 35 до 44 лет:

  • "Ну, погоди!"
  • "Простоквашино"
  • "Жил-был Пёс"
  • Домовёнок Кузя"
  • "Маугли"

Люди более старшего возраста:

  • "Ну, погоди!"
  • "Простоквашино"
  • "Тайна третьей планеты"
  • "Жил-был Пёс"
  • "Остров сокровищ"

При этом 33% опрошенных заявили, что смотрят анимационные картины чаще раза в неделю, 21% — несколько раз за месяц, и примерно 18% — раз в неделю.

Ранее Pravda.Ru писала об исследовании, в котором определили аудиторию фильма Ильи Учителя "Летучий корабль". Также были выявлены причины просмотра новой картины.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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