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Актёр Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей: они представились его знакомым

Развели мошенники: Павел Деревянко перевёл злоумышленникам 300 тысяч рублей

0:56
Кино

Актёр Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Baza".

Развели мошенники: Павел Деревянко перевёл злоумышленникам 300 тысяч рублей
Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Инцидент произошёл 28 марта.

Когда Павел Деревянко находился в Санкт-Петербурге, ему в Telegram пришло сообщение от знакомого. Сначала они недолго попереписывались, а затем приятель попросил отправить ему 300 тысяч и обещал, что потом вернёт. 

Звезда сериала "Девять жизней Нестора Махно" решил выручить знакомого и перевёл средства. Однако спустя час "приятель" снова написал и на этот раз попросил ещё 250 тысяч. 

Актёр понял, что его разводят мошенники. Он позвонил в банк с просьбой заблокировать перевод.

Как сообщает "Baza", сотрудники смогли "заморозить" транзакцию. Сейчас актёр написал заявление в полицию, чтобы мошенников поймали и наказали.

Ранее Pravda.Ru писала, что злоумышленники украли у актрисы Евгении Павлин 1 миллион рублей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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