Актёр Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей: они представились его знакомым

Актёр Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Baza".
Инцидент произошёл 28 марта.
Когда Павел Деревянко находился в Санкт-Петербурге, ему в Telegram пришло сообщение от знакомого. Сначала они недолго попереписывались, а затем приятель попросил отправить ему 300 тысяч и обещал, что потом вернёт.
Звезда сериала "Девять жизней Нестора Махно" решил выручить знакомого и перевёл средства. Однако спустя час "приятель" снова написал и на этот раз попросил ещё 250 тысяч.
Актёр понял, что его разводят мошенники. Он позвонил в банк с просьбой заблокировать перевод.
Как сообщает "Baza", сотрудники смогли "заморозить" транзакцию. Сейчас актёр написал заявление в полицию, чтобы мошенников поймали и наказали.
Ранее Pravda.Ru писала, что злоумышленники украли у актрисы Евгении Павлин 1 миллион рублей.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.