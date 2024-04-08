Герои мелодрамы "Любовь и голуби" существовали на самом деле: за что реальная Надежда Кузякина обиделась на автора фильма

Герои фильма "Любовь и голуби" существовали на самом деле

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История создания фильма "Любовь и голуби" началась с пьесы, которую по просьбе главного режиссёра театра "Современник" Галины Волчек написал драматург Владимир Гуркин. Волчек просила его написать произведение, в котором был бы и юмор, и лирика, и драма одновременно, и Гуркин сразу же вспомнил своих давних соседей из города Черемхово Иркутской области, где он жил в детстве.

Фото: https://vk.com/lubov_i_golubi by Любовь и голуби в vk.com is licensed under public domain

Автор написал пьесу о мужчине, который жил с семьёй и тремя детьми и разводил голубей, а когда поехал по профсоюзной путёвке на курорт и встретил там интересную женщину, он так увлёкся ею, что на какое-то время переехал к ней, но потом всё-таки захотел вернуться домой.

Жена целый год не хотела видеть мужа, и тогда он стал жить в бане на границе своего участка у реки. Целый год он обходился без электричества и других удобств. В конце концов жена всё-таки согласилась с ним встретиться, и они полгода встречались в этой бане втайне от остальных членов семьи и других жителей городка. Только когда жена поняла, что ждёт ребёнка, муж вернулся домой, и дети с радостью его встретили.

Когда Гуркин писал черновой вариант пьесы, он использовал настоящие имена прототипов героев, но, дописав весь текст, он понял, что лучших имён не найти, и решил их не менять. Пьеса была поставлена в театре и имела огромный успех, после чего Владимир Меньшов решил снять фильм "Любовь и голуби", но вся беда была в том, что и в фильм попали те самые имена.

Реальная Надежда Кузякина страшно обиделась на своего бывшего соседа Гуркина, который "опозорил" всё её семейство. Особенно стыдно ей было из-за того, что фильм увидели все жители Черемхово и, конечно, поняли, о ком идёт речь. Она даже хотела подать в суд на драматурга.

Гуркин был вынужден приехать к Надежде с подарками, только чтобы не оказаться на скамье подсудимых, и тогда она смягчилась и простила его. Сейчас в Черемхово стоит памятник семье Кузякиных.