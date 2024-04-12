Космические тела, которые назвали в честь звёзд кино — советских и голливудских

В прошлом столетии был сделан значительный прорыв в освоении космоса, и сегодня многие небесные тела получают имена богов или учёных. Однако среди них есть и названные в честь знаменитых актёров.
В 2014 году стало известно, что российский астроном-любитель Тимур Крячко присвоил астероиду 2009 DM89 имя звезды "Сумерек". Он признался, что на такое решение его подтолкнула жена.
"Это астероид главного пояса размером около 2 километров. Я обнаружил его в 2009 году, 24 февраля, во время наблюдений на частном телескопе "Астротел", установленном в районе станицы Зеленчукской на Кавказе", — рассказал астроном агентству "РИА Новости".
Николай Черных в 1973 году открыл астероид, который впоследствии назвали в честь народного артиста Советского Союза Михаила Пуговкина.
За свою жизнь актёр принял участие примерно в 200 картинах. Среди них есть такие известные проекты, как "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Варвара-краса, длинная коса" и многие другие.
Космическое тело также находится в главном поясе.
Астроном Анри Дебеонь в 1988 году открыл астероид, который расположен между орбитами Марса и Юпитера.
Спустя время работники Смитсоновской астрофизической обсерватории присвоили космическому телу имя звезды "Стартрека".
Кстати, если перевести слово "стартрек", то оно будет означать "звёздный путь".
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