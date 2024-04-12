Космические тела, которые назвали в честь звёзд кино — советских и голливудских

Не просто космос: астероиды, названные в честь кинозвёзд

1:45 Your browser does not support the audio element. Кино

В прошлом столетии был сделан значительный прорыв в освоении космоса, и сегодня многие небесные тела получают имена богов или учёных. Однако среди них есть и названные в честь знаменитых актёров.

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Астероид имени Роберта Паттинсона

В 2014 году стало известно, что российский астроном-любитель Тимур Крячко присвоил астероиду 2009 DM89 имя звезды "Сумерек". Он признался, что на такое решение его подтолкнула жена.

"Это астероид главного пояса размером около 2 километров. Я обнаружил его в 2009 году, 24 февраля, во время наблюдений на частном телескопе "Астротел", установленном в районе станицы Зеленчукской на Кавказе", — рассказал астроном агентству "РИА Новости".

Астероид имени Михаила Пуговкина

Николай Черных в 1973 году открыл астероид, который впоследствии назвали в честь народного артиста Советского Союза Михаила Пуговкина.

За свою жизнь актёр принял участие примерно в 200 картинах. Среди них есть такие известные проекты, как "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Варвара-краса, длинная коса" и многие другие.

Космическое тело также находится в главном поясе.

Астероид имени Леонарда Нимоя

Астроном Анри Дебеонь в 1988 году открыл астероид, который расположен между орбитами Марса и Юпитера.

Спустя время работники Смитсоновской астрофизической обсерватории присвоили космическому телу имя звезды "Стартрека".

Кстати, если перевести слово "стартрек", то оно будет означать "звёздный путь".