6 легендарных ролей, которые мог бы исполнить Юрий Никулин, если бы не отказался от них по своей воле

6 ролей, от которых отказался Юрий Никулин

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Юрий Никулин известен по "Операции Ы", "Кавказской пленнице", "Бриллиантовой руке", "Когда деревья были большими" и многим другим фильмам, однако его фильмография могла бы стать ещё полнее, если бы он не отказывался от некоторых предложенных ему ролей.

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Фильм "Берегись автомобиля" основан на реальных событиях, и эту историю Эльдару Рязанову рассказал сам Никулин. Рязанов сразу понял, что перед ним сюжет для нового фильма, и хотел снять Никулина, но актёр отказался. Существует две версии его отказа: у него в тот период были цирковые гастроли либо окончательный сценарий показался ему слабым. Таким образом Юрий Никулин не стал Юрием Деточкиным, но зато вместо него эту роль блестяще исполнил Иннокентий Смоктуновский.

Леонид Гайдай не сразу утвердил на главную роль в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" Юрия Яковлева. Поначалу режиссёр хотел, чтобы в фильме снялся Никулин. Гайдай считал, что лучшего царя просто не найти, к тому же в силу опыта работы клоуном у Никулина могло бы прекрасно получиться моментально перевоплощаться из грозного царя в занудного домуправа, но Никулин отказался от этой роли, потому что был уверен, что цензоры не одобрят экранизацию Михаила Булгакова. Кстати, в одной сцене комедии её герой, режиссёр Якин, пытаясь "признать" царя, упоминает и Юрия Никулина со словами "Не узнаю вас в гриме..." Всё же передавая ему вот такой "привет".

Также Никулин отказался от роли Кисы Воробьянинова в "12 стульев", от роли отца невесты в "Не может быть!", от роли штабс-капитана Тушина в "Войне и мире" и от роли Ивана Травкина в "Тридцать три". Причиной того, что Никулин отвергал такие интересные роли, стали, как и в случае "Берегись автомобиля", гастроли. Для Никулина в приоритете всегда был цирк, а в кино он снимался, только если хватало на это времени. В итоге эти роли сыграли Сергей Филиппов, Георгий Вицин, Николай Трофимов и Евгений Леонов.