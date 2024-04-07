Илана Дылдина, звезда "Уральских пельменей" и "Обоюдного согласия", рассказала о мере, на которую шла из-за сложной фамилии

Илана Дылдина, звезда сериала "Обоюдное согласие", рассказала, что раньше использовала псевдоним из-за сложной фамилии. Об этом пишет издание "StarHit".
Актриса сообщила, что в киноиндустрии обязательно нужно использовать фамилию. Однако её девичья слишком сложная. Поэтому она решила прибегнуть к фамилии её бывшего молодого человека.
"Моя девичья фамилия — Исакжанова. Но её людям тяжело запомнить. На съёмках вместе с продюсером и капитаном команды "Уральских пельменей" Сергеем Нетиевским, мы придумали псевдоним, и я решила использовать фамилию бывшего молодого человека", — сказала Илана Дылдина.
Однако сейчас актриса стала подписываться, как "Дылдина". Её звезда "Обоюдного согласия" взяла от мужа Дмитрия.
"Сейчас я подписываюсь везде фамилией Дылдина, которую взяла от супруга Дмитрия. Он бизнесмен", — сообщила она.
Актриса вышла замуж за предпринимателя в 2014 году. С ним она познакомилась в ресторане. Сейчас пара воспитывает дочь Диану.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.