Илана Дылдина, звезда "Уральских пельменей" и "Обоюдного согласия", рассказала о мере, на которую шла из-за сложной фамилии

Актриса Илана Дылдина сообщила, что ей приходилось использовать псевдоним из-за сложной фамилии

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Илана Дылдина, звезда сериала "Обоюдное согласие", рассказала, что раньше использовала псевдоним из-за сложной фамилии. Об этом пишет издание "StarHit".

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Актриса сообщила, что в киноиндустрии обязательно нужно использовать фамилию. Однако её девичья слишком сложная. Поэтому она решила прибегнуть к фамилии её бывшего молодого человека.

"Моя девичья фамилия — Исакжанова. Но её людям тяжело запомнить. На съёмках вместе с продюсером и капитаном команды "Уральских пельменей" Сергеем Нетиевским, мы придумали псевдоним, и я решила использовать фамилию бывшего молодого человека", — сказала Илана Дылдина.

Однако сейчас актриса стала подписываться, как "Дылдина". Её звезда "Обоюдного согласия" взяла от мужа Дмитрия.

"Сейчас я подписываюсь везде фамилией Дылдина, которую взяла от супруга Дмитрия. Он бизнесмен", — сообщила она.

Актриса вышла замуж за предпринимателя в 2014 году. С ним она познакомилась в ресторане. Сейчас пара воспитывает дочь Диану.