Не хочет быть мерзавцем даже на экране: главная причина, почему Том Хэнкс никогда не соглашается на роли злодеев

Почему Том Хэнкс не играет злодеев и супергероев

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Несмотря на свой талант и огромный опыт работы, Том Хэнкс соглашается не на все роли. Действительно, если вспомнить его героев, можно заметить определённую закономерность: они всегда добрые и хорошие люди.

Фото: https://vk.com/tom_hanks by TOM HANKS || ТОМ ХЭНКС в vk.com is licensed under public domain

Конечно, актёры на то и актёры, чтобы воплощать разные образы, но Том Хэнкс не хочет остаться в памяти у зрителей как мерзавец. Он для этого слишком порядочный человек, недаром у всех его коллег сложилось о нём мнение как о самом человечном актёре Голливуда, а ещё он знаменит своей щедростью.

Том Хэнкс оплатил из своего кошелька расходы на сцену пробега Форреста Гампа из одноимённого фильма, потому что студия не хотела платить. Также был случай когда актёр встретил незнакомых супругов и они сказали ему, что им не понравился фильм "Ларри Краун" с его участием. Том Хэнкс не только не обиделся, но даже достал и протянул им двадцать пять долларов и пообещал, что следующий фильм будет лучше.

Что касается супергероев, то их Том Хэнкс не играет, потому что ему интереснее показывать, как проявляют мужество и совершают подвиги простые люди. В том, что супергерои делают что-то необычное, актёр не видит ничего сверхъестественного: на то они и супергерои.