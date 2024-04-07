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Автогонщик Формулы-1 пожалел, что не принял участие в съёмках фильма "Топ Ган: Мэверик" по приглашению Тома Круза

Его пригласил Том Круз: автогонщик Льюис Хэмилтон пожалел, что отказался от роли в фильме "Топ Ган: Мэверик"

1:36
Кино

Льюис Хэмилтон, автогонщик Формулы-1, пожалел, что отказался от роли в фильме Джозефа Косински "Топ Ган: Мэверик". Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter" со ссылкой на журнал "GQ".

Его пригласил Том Круз: автогонщик Льюис Хэмилтон пожалел, что отказался от роли в фильме "Топ Ган: Мэверик"
Фото: peterauto.peter.fr by Peter & Associés is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Автогонщик рассказал, что подружился с Томом Крузом после того, как актёр пригласил его на съёмочную площадку картины "Грань будущего". Через некоторое время голливудская звезда предложила Льюису Хэмилтону сыграть в фильме "Топ Ган: Мэверик". Причём за несколько лет до реализации проекта. 

"Чувак, если ты когда-нибудь снимешься в "Топ Ган: Мэверик", я готов даже сыграть уборщика. Просто позволь мне тоже принять участие", — сказал тогда Льюис Хэмилтон. 

Когда началась подготовка к съёмкам фильма, Том Круз вспомнил о желании гонщика и связал его с режиссёром. Тот предложил ему роль в картине. 

Однако Льюис Хэмилтон отказался, поскольку у него был очень напряжённый график. К тому же у автогонщика отсутствовал актёрский опыт. Но, по его признанию, он пожалел об упущенной возможности, когда посмотрел фильм.

"Во-первых, у меня даже не было опыта актёрской деятельности. И я не хотел быть тем, кто подведёт команду. А во-вторых, у меня просто не было времени посвятить себя киноискусству. Я помню, как мне пришлось рассказать об этом Джо и Тому — это разбило мне сердце. А потом я, естественно, пожалел о том, что не принял участие, когда мне показали фильм. Я сказал: "Это мог быть я!", — признался Льюис Хэмилтон.

О том, кто ещё упустил возможность сняться в известном фильме, читайте в материале Pravda.Ru.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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