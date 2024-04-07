Автогонщик Формулы-1 пожалел, что не принял участие в съёмках фильма "Топ Ган: Мэверик" по приглашению Тома Круза

Льюис Хэмилтон, автогонщик Формулы-1, пожалел, что отказался от роли в фильме Джозефа Косински "Топ Ган: Мэверик". Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter" со ссылкой на журнал "GQ".
Автогонщик рассказал, что подружился с Томом Крузом после того, как актёр пригласил его на съёмочную площадку картины "Грань будущего". Через некоторое время голливудская звезда предложила Льюису Хэмилтону сыграть в фильме "Топ Ган: Мэверик". Причём за несколько лет до реализации проекта.
"Чувак, если ты когда-нибудь снимешься в "Топ Ган: Мэверик", я готов даже сыграть уборщика. Просто позволь мне тоже принять участие", — сказал тогда Льюис Хэмилтон.
Когда началась подготовка к съёмкам фильма, Том Круз вспомнил о желании гонщика и связал его с режиссёром. Тот предложил ему роль в картине.
Однако Льюис Хэмилтон отказался, поскольку у него был очень напряжённый график. К тому же у автогонщика отсутствовал актёрский опыт. Но, по его признанию, он пожалел об упущенной возможности, когда посмотрел фильм.
"Во-первых, у меня даже не было опыта актёрской деятельности. И я не хотел быть тем, кто подведёт команду. А во-вторых, у меня просто не было времени посвятить себя киноискусству. Я помню, как мне пришлось рассказать об этом Джо и Тому — это разбило мне сердце. А потом я, естественно, пожалел о том, что не принял участие, когда мне показали фильм. Я сказал: "Это мог быть я!", — признался Льюис Хэмилтон.
О том, кто ещё упустил возможность сняться в известном фильме, читайте в материале Pravda.Ru.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.