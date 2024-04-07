На звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" подали в суд

Коммунальщики подали в суд на Сергея Селина, звезду сериала "Улицы разбитых фонарей"

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Коммунальщики подали в суд на Сергея Селина, звезду сериала "Улицы разбитых фонарей".

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации Telegram-канала "Shot", актёр через своё ИП в Санкт-Петербурге предоставляет услуги по аренде недвижимости. На одном из объектов появился долг за электричество в размере 50 тысяч рублей.

Из-за этого государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" подало в суд на Сергея Селина. Оно хочет взыскать заявленную сумму.

Ранее актёр вложил деньги в арендный бизнес в северной столице, которые он заработал благодаря актёрской деятельности.