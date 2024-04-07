На звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" подали в суд

Коммунальщики подали в суд на Сергея Селина, звезду сериала "Улицы разбитых фонарей".
По информации Telegram-канала "Shot", актёр через своё ИП в Санкт-Петербурге предоставляет услуги по аренде недвижимости. На одном из объектов появился долг за электричество в размере 50 тысяч рублей.
Из-за этого государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" подало в суд на Сергея Селина. Оно хочет взыскать заявленную сумму.
Ранее актёр вложил деньги в арендный бизнес в северной столице, которые он заработал благодаря актёрской деятельности.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.