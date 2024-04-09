Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силовая тренировка для тех, кому за 50
Травматолог Эфендиев считает, что наиболее опасными травмами при езде на электросамокатах считаются переломы в области коленного сустава
Глава РСТ рассказывает, где россияне всё ещё могут отдохнуть без визы
Рейтинг доступных электромобилей в России
Как добиться идеальной формы бровей и их отращивания: советы и рекомендации
Володин: Госдума запретит продавать коллекторам долги по квартплате
Жора Крыжовников заработал 34 миллиона на сериале "Слово пацана"
Как правильно высевать свёклу весной?
Как будут производиться выплаты потерпевшим в Орске
Ни малейшей искры: актёры, для которых целоваться со своими партнёрами по съёмкам было хуже, чем съесть нелюбимое блюдо

Актёры, которые терпеть не могли целоваться друг с другом

2:08
Кино

Дженнифер Лоуренс и Лиам Хемсворт

Несмотря на то что в "Голодных играх" герой Лиама Хемсворта влюблён в героиню Дженнифер Лоуренс, сам актёр не испытывал восторга от поцелуев со своей партнёршей, и виной этому было специфическое чувство юмора Лоуренс. Она нарочно перед любовными сценами ела чеснок или банку тунца и радостно сообщала об этом Хемсворту, на что он с сарказмом и безысходностью отвечал, что сейчас и он тоже всё это отведает.

Актёры, которые терпеть не могли целоваться друг с другом
Фото: https://vk.com/fifty_shades by 50 оттенков серого ~ Fifty Shades Of Grey в vk.com is licensed under public domain

Роберт Паттинсон и Риз Уизерспун

На съёмках фильма "Воды слонам" Роберт Паттинсон был очень сильно простужен, и при этом Риз Уизерспун была вынуждена с ним целоваться. У Паттинсона постоянно текло из носа, и он вытирался о парик актрисы. Страшно представить, что было бы, если бы она снималась не в парике.

"У Роба была самая отвратительная ужасная простуда из всех моих коллег по фильмам, с которыми мне когда-либо приходилось сниматься в любовной сцене. Он буквально фыркал и чихал каждую секунду. Это было мерзко. Я говорю о зелёном, заразительном и отвратительном насморке. Я не шучу!" — рассказывала Уизерспун.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан

Актёры, играющие влюблённых, не обязательно должны любить друг в друга в реальности, но желательно, чтобы они хотя бы просто хорошо относились друг к другу, чего не было у Дакоты Джонсон по отношению к Джейми Дорнану, поэтому атмосфера на съёмках "Пятидесяти оттенков серого" была напряжённой. Любопытно, что при этом Дакоту ничуть не смущали сцены, в которых ей приходилось обнажаться, а их в фильме было несчётное количество…

Джеймс Макэвой и Анджелина Джоли

Анджелина Джоли считается одним из главных секс-символов Голливуда, однако Джеймс Макэвой не разделяет такое мнение. Как признавался актёр, целоваться с Джоли в фильме "Особо опасен" было "неловко, потно и не очень приятно". Позже, рассказывая об этом, он стал подбирать более деликатные выражения, но всё равно подчёркивал, что поцелуй с актрисой, от которой все сходили с ума, был для него не более чем работой.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Часов Яре работают российские штурмовики, для ВСУ положение плачевное Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Последние материалы
Певица Катя Лель показала 15-летнюю дочь Эмилию
Депутат Чаплин рассказал о налоговом вычете за ипотеку
Финские учёные объяснили небезопасность гаджетов Apple для пользователей
Ольга Бузова призналась, что ей никогда не предлагали деньги за интимные услуги
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Вторник
Малоизвестные факты о фильме "Леон"
SHOT: оперный певец Евгений Кунгуров покончил с собой
Когда водителей могут оштрафовать за непропуск пешеходов вне пешеходных переходов?
Из-за событий на Украине туристы перестали посещать Латвию
Эксперты отметили рост спроса на страховки от укусов клещей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников