Ни малейшей искры: актёры, для которых целоваться со своими партнёрами по съёмкам было хуже, чем съесть нелюбимое блюдо

Актёры, которые терпеть не могли целоваться друг с другом

2:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Дженнифер Лоуренс и Лиам Хемсворт

Несмотря на то что в "Голодных играх" герой Лиама Хемсворта влюблён в героиню Дженнифер Лоуренс, сам актёр не испытывал восторга от поцелуев со своей партнёршей, и виной этому было специфическое чувство юмора Лоуренс. Она нарочно перед любовными сценами ела чеснок или банку тунца и радостно сообщала об этом Хемсворту, на что он с сарказмом и безысходностью отвечал, что сейчас и он тоже всё это отведает.

Фото: https://vk.com/fifty_shades by 50 оттенков серого ~ Fifty Shades Of Grey в vk.com is licensed under public domain

Роберт Паттинсон и Риз Уизерспун

На съёмках фильма "Воды слонам" Роберт Паттинсон был очень сильно простужен, и при этом Риз Уизерспун была вынуждена с ним целоваться. У Паттинсона постоянно текло из носа, и он вытирался о парик актрисы. Страшно представить, что было бы, если бы она снималась не в парике.

"У Роба была самая отвратительная ужасная простуда из всех моих коллег по фильмам, с которыми мне когда-либо приходилось сниматься в любовной сцене. Он буквально фыркал и чихал каждую секунду. Это было мерзко. Я говорю о зелёном, заразительном и отвратительном насморке. Я не шучу!" — рассказывала Уизерспун.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан

Актёры, играющие влюблённых, не обязательно должны любить друг в друга в реальности, но желательно, чтобы они хотя бы просто хорошо относились друг к другу, чего не было у Дакоты Джонсон по отношению к Джейми Дорнану, поэтому атмосфера на съёмках "Пятидесяти оттенков серого" была напряжённой. Любопытно, что при этом Дакоту ничуть не смущали сцены, в которых ей приходилось обнажаться, а их в фильме было несчётное количество…

Джеймс Макэвой и Анджелина Джоли

Анджелина Джоли считается одним из главных секс-символов Голливуда, однако Джеймс Макэвой не разделяет такое мнение. Как признавался актёр, целоваться с Джоли в фильме "Особо опасен" было "неловко, потно и не очень приятно". Позже, рассказывая об этом, он стал подбирать более деликатные выражения, но всё равно подчёркивал, что поцелуй с актрисой, от которой все сходили с ума, был для него не более чем работой.