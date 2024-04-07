Актёра Игоря Гаспаряна ищут судебные приставы за неуплату долгов

Звезду сериала "Солдаты" Игоря Гаспаряна объявили в розыск

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезду сериала "Солдаты" Игоря Гаспаряна объявили в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot".

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

У актёра есть долги почти на 70 тысяч рублей, однако он их не платит в течение нескольких лет. Сейчас на Игоря Гаспаряна открыто 53 исполнительных производства, большинство из которых — за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает "Shot", неуплата долгов может быть связана с плохим самочувствием актёра. Он перенёс операцию и сейчас восстанавливается.

Игорь Гаспарян принимал участие во многих кинокартинах. Так, в его фильмографии есть порядка 90 проектов. Среди них — "Ночной дозор", "Физрук", "Изображая жертву" и другие.