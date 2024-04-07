Актёра Игоря Гаспаряна ищут судебные приставы за неуплату долгов

Звезду сериала "Солдаты" Игоря Гаспаряна объявили в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot".
У актёра есть долги почти на 70 тысяч рублей, однако он их не платит в течение нескольких лет. Сейчас на Игоря Гаспаряна открыто 53 исполнительных производства, большинство из которых — за нарушения правил дорожного движения.
Как сообщает "Shot", неуплата долгов может быть связана с плохим самочувствием актёра. Он перенёс операцию и сейчас восстанавливается.
Игорь Гаспарян принимал участие во многих кинокартинах. Так, в его фильмографии есть порядка 90 проектов. Среди них — "Ночной дозор", "Физрук", "Изображая жертву" и другие.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.